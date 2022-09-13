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Μη διαθέσιμο πλέον
Μέγιστη πίεση 7,2 bar
Βολή ατμού έως και 490 γρ.
Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 1,8 λίτρων
Αποσπώμενο δοχείο νερού
Απολαύστε εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα με επαναστατική τεχνολογία. Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού αφαιρεί ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις και τα υφάσματα με πιο χοντρές ίνες ισιώνουν εύκολα και γρήγορα. Επίσης, το σίδερο διαθέτει επιπλέον βολή ατμού (εάν χρειάζεται), ιδανική για σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση ή επίμονες τσακίσεις.
Η δεξαμενή νερού είναι αποσπώμενη ώστε να μπορείτε εύκολα να τη γεμίζετε ξανά οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να σταματάτε τη λειτουργία της συσκευής. Διαθέτει μεγάλο άνοιγμα για να μπορείτε να τη γεμίζετε απευθείας κάτω από τη βρύση. Έχει χωρητικότητα 1,8 λίτρων για έως και 2 ώρες συνεχούς χρήσης, χωρίς να χρειάζεται γέμισμα.
Με τη λειτουργία ECO μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Η λειτουργία ECO χρησιμοποιεί λιγότερη ποσότητα ατμού, αλλά είναι αρκετή για να σιδερώσετε όλα σας τα ρούχα.
Βραβεία
4.8
από 5
181
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
BOUt5
13/09/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλό
Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση
Πλεονεκτήματα
Βάρος και ισχύ
Μειονεκτήματα
Δύσκολη ασφάλιση σίδερου
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
VickyCh
26/03/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό
Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.
Πλεονεκτήματα
Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες
Μειονεκτήματα
Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
Ρανια
08/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Το καλύτερο σύστημα σιδερώματος
Το σίδερο ως γνωστόν δεν είναι και το καλύτερο χόμπι της νοικοκυράς όπως και σε μένα το ίδιο! Με το συγκεκριμένο σύστημα σιδερώματος το σιδέρωμα των ρούχων γίνεται παιχνιδάκι , μηδέν αναμονή στο ζέσταμα , το πιο ελαφρύ σίδερο δε σε κουράζει , μεγάλο δοχείο δε γεμίζεις όλη την ώρα , αυτόματο καθαρισμό αλάτων , δεν χρειάζεται να αλλάζεις θερμοκρασία κάθε τρεις και λίγο μη χαλάσεις κάποιο ρούχο αναγνωρίζει από μόνο του το ύφασμα και πείτε μου ποιος δεν έχει ξεχάσει το σίδερο αναμμένο πολλοί από εμάς αρα πολύ σημαντικό αν το ξεχάσεις σβήνει μόνο του σχεδόν δυο χρόνια τώρα το όχι αγαπημένο μου χόμπι έχει γίνει παιχνιδάκι ειδικά μετά της γέννησης του μωρού μου!! Υπέροχο σίδερο!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Σύστημα σιδερώματος