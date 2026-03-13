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Perfect Care Aqua Pro Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Μη διαθέσιμο πλέον
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GC9420/80
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EU Declaration of conformity Philips Perfect Care Aqua Pro Steam generator iron GC9420 - English (US)
Common IIL for steam generator ( boiler type PSG)_WE_[06664]
Ολα (1)
Πώς μπορώ να αφαλατώσω το σίδερο με γεννήτρια ατμού της Philips;
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