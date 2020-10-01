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  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα
  • Πανίσχυρο σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Perfect Care Aqua ProΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC9420/80

4.6

| (278) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Πανίσχυρο σιδέρωμα

Το PerfectCare Aqua Pro διαθέτει εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο και πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 2,5 λίτρων, ιδανικό για πολύωρο σιδέρωμα και κορυφαία κάθετη βολή ατμού.

Δείτε όλα τα οφέλη

με εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

Πανίσχυρο σιδέρωμα

  • Μέγιστη πίεση 7 bar

  • Βολή ατμού έως και 480 γρ.

  • Δεξαμενή νερού 2,5 λίτρων

  • Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Απολαύστε εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα με επαναστατική τεχνολογία. Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού αφαιρεί ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις και τα υφάσματα με πιο χοντρές ίνες ισιώνουν εύκολα και γρήγορα. Επίσης, το σίδερο διαθέτει επιπλέον βολή ατμού (εάν χρειάζεται), ιδανική για σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση ή επίμονες τσακίσεις.

Σιδερώστε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς αλλαγή στη ρύθμιση θερμοκρασίας

Σιδερώστε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς αλλαγή στη ρύθμιση θερμοκρασίας

Με την τεχνολογία OptimalTEMP δεν θα χάνετε πλέον χρόνο αλλάζοντας ρυθμίσεις θερμοκρασίας, δεν θα χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να προσαρμοστεί η θερμοκρασία, ούτε θα χωρίζετε από πριν τα ρούχα. Σιδερώστε υφάσματα από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς καψίματα, χάρη στον ιδανικό συνδυασμό θερμοκρασίας και συνεχούς, ισχυρής παροχής ατμού.

Ακουμπήστε με ασφάλεια τη ζεστή πλάκα του σίδερου πάνω στη σιδερώστρα

Ακουμπήστε με ασφάλεια τη ζεστή πλάκα του σίδερου πάνω στη σιδερώστρα

Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία OptimalTEMP εγγυόμαστε ότι δεν θα προκληθεί κανένα κάψιμο σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Πέρα από αυτό, μπορείτε να αφήσετε την καυτή πλάκα του σίδερου απευθείας πάνω στο βαμβακερό ύφασμα της σιδερώστρας χωρίς να προκληθεί ζημιά. Έτσι, μειώνεται η καταπόνηση των καρπών σας, καθώς δεν χρειάζεται να σηκώνετε το σίδερο τόσο συχνά από τη βάση του.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.6

από 5

278

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

01/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Very impressed - so far!

This iron was purchased to replace our previous Philips steam generator iron which was 11 years old and required a new steam hose which was sadly no longer available. That iron had been trouble free throughout our ownership so naturally we were drawn to a replacement from the same manufacturer and the new iron does not disappoint in any way thus far. We like the way in which the iron clamps to the water tank for easier transportation and the soleplate automatic temperature sensitivity seems to work well on a variety of different fabric types. Added to the fact that the water tank seems of a greater capacity than the iron it replaced and it is easier to fill we are very pleased with this product.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Steam generator iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Steam generator iron

23/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Truly exceptional

Why didn’t I have this all my ironing life I iron and smile now! Whaaaat?!! Only need to iron one side - I heard of with my other irons ! Tend to buy new ones when the plates are marked or they start leaking - hard water here so doesn’t take long ! And eventually always scorch something - the last thing was my pretty table cloth ! One fill of the vast capacity 2.5 lire tank does a whole basket of ironing No temp adjustment needed even on vinyl printed t shirts ! Life saver Love this iron sooo much

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Steam generator iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Steam generator iron

30/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Good all round iron

This iron is lightweight, so no more aching arm when i have a mountain of ironing to do and i get through it a lot quicker as it gets the creases out so much better than a normal steam iron! I don't have to mess around turning the iron up and down for different fabric's as it does it itself. It tell's me when it needs to be de-scaled. Try going back to a normal iron after using this, it is very frustrating

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Steam generator iron

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Steam generator iron

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