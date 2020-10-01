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Μη διαθέσιμο πλέον
Πανίσχυρο σιδέρωμα
Το PerfectCare Aqua Pro διαθέτει εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο και πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 2,5 λίτρων, ιδανικό για πολύωρο σιδέρωμα και κορυφαία κάθετη βολή ατμού.
Μέγιστη πίεση 7 bar
Βολή ατμού έως και 480 γρ.
Δεξαμενή νερού 2,5 λίτρων
Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο
Απολαύστε εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα με επαναστατική τεχνολογία. Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού αφαιρεί ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις και τα υφάσματα με πιο χοντρές ίνες ισιώνουν εύκολα και γρήγορα. Επίσης, το σίδερο διαθέτει επιπλέον βολή ατμού (εάν χρειάζεται), ιδανική για σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση ή επίμονες τσακίσεις.
Με την τεχνολογία OptimalTEMP δεν θα χάνετε πλέον χρόνο αλλάζοντας ρυθμίσεις θερμοκρασίας, δεν θα χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να προσαρμοστεί η θερμοκρασία, ούτε θα χωρίζετε από πριν τα ρούχα. Σιδερώστε υφάσματα από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς καψίματα, χάρη στον ιδανικό συνδυασμό θερμοκρασίας και συνεχούς, ισχυρής παροχής ατμού.
Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία OptimalTEMP εγγυόμαστε ότι δεν θα προκληθεί κανένα κάψιμο σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Πέρα από αυτό, μπορείτε να αφήσετε την καυτή πλάκα του σίδερου απευθείας πάνω στο βαμβακερό ύφασμα της σιδερώστρας χωρίς να προκληθεί ζημιά. Έτσι, μειώνεται η καταπόνηση των καρπών σας, καθώς δεν χρειάζεται να σηκώνετε το σίδερο τόσο συχνά από τη βάση του.
Βραβεία
4.6
από 5
278
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Mr&Mrs
01/10/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Very impressed - so far!
This iron was purchased to replace our previous Philips steam generator iron which was 11 years old and required a new steam hose which was sadly no longer available. That iron had been trouble free throughout our ownership so naturally we were drawn to a replacement from the same manufacturer and the new iron does not disappoint in any way thus far. We like the way in which the iron clamps to the water tank for easier transportation and the soleplate automatic temperature sensitivity seems to work well on a variety of different fabric types. Added to the fact that the water tank seems of a greater capacity than the iron it replaced and it is easier to fill we are very pleased with this product.
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Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Steam generator iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Steam generator iron
Dr Don Shooter
23/07/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Truly exceptional
Why didn’t I have this all my ironing life I iron and smile now! Whaaaat?!! Only need to iron one side - I heard of with my other irons ! Tend to buy new ones when the plates are marked or they start leaking - hard water here so doesn’t take long ! And eventually always scorch something - the last thing was my pretty table cloth ! One fill of the vast capacity 2.5 lire tank does a whole basket of ironing No temp adjustment needed even on vinyl printed t shirts ! Life saver Love this iron sooo much
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Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Steam generator iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Steam generator iron
The Dragon
30/05/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Good all round iron
This iron is lightweight, so no more aching arm when i have a mountain of ironing to do and i get through it a lot quicker as it gets the creases out so much better than a normal steam iron! I don't have to mess around turning the iron up and down for different fabric's as it does it itself. It tell's me when it needs to be de-scaled. Try going back to a normal iron after using this, it is very frustrating
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Steam generator iron
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Steam generator iron
Έως 45% εξοικονόμηση ενέργειας βάσει της λειτουργίας ECO του IEC 603311, σε σύγκριση με τη λειτουργία TURBO