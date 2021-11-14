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Μη διαθέσιμο πλέον
Ρυθμίσεις ακριβείας 0,2 χιλ.
Πλήρως μεταλλικές λεπίδες
70 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας
Ενσωματωμένη χτένα ανόρθωσης τριχών
Το Δυναμικό σύστημα Beard Guide, με τη βοήθεια της ενσωματωμένης χτένας ανόρθωσης τριχών, ανασηκώνει τις τρίχες έως το επίπεδο των λεπίδων για ομοιόμορφα αποτελέσματα και σας βοηθά να πετύχετε με ακρίβεια το λουκ που θέλετε, από γένια 3 ημερών μέχρι κοντό γενάκι και γενειάδα.
Τριμάρετε τα γένια σας με μία γρήγορη κίνηση, προστατεύοντας παράλληλα το δέρμα σας. Η νέα μας ενσωματωμένη χτένα ανόρθωσης τριχών ανασηκώνει και καθοδηγεί τις τρίχες στο επίπεδο των λεπίδων για ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο.
Αυτό το τρίμερ διαθέτει διπλά ακονισμένες πλήρως μεταλλικές λεπίδες που κόβουν περισσότερες τρίχες με κάθε κίνηση για γρηγορότερο τριμάρισμα.
4.4
από 5
1012
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Pipo4
14/11/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Συνέπεια και αποτελεσματικότητα
Προσεγμένο προϊόν. Ωραία, στιβαρή κατασκευή, πραγματικά αδιάβροχη, με πολύ κοφτερή λεπίδα (η αλήθεια είναι ότι χωρίς τις σκάλες μπορείς να δουλέψεις στο δέρμα, αλλά θέλει προσοχή για είναι αρκετά κοφτερές). Μια βελτίωση θα ήταν η σμίκρυνση της μηχανής για να πιάνει καλύτερα τις δύσκολες γωνίες ανάμεσα στο σαγόνι και στο λαιμό.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 5000 BT5502/16 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 5000 BT5502/16 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια
athphilo
12/11/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Τέλειο!
Απόλυτα ικανοποιημένος! Το προϊόν είναι τέλειο από κάθε άποψη. Μπράβο!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 5000 BT5509/16 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 5000 BT5509/16 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια
voul_5
02/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Επαληθευμένος αγοραστής
Εύχρηστη Μηχάνη - Value for money
Τη χρησιμοποιώ περίπου 1 μηνα και μεχρι στιγμης εχει ανταποκριθει πληρως στις προσδοκιες μου. Ανετη, ακριβης ωραιο τελικο αποτελεσμα...ναι μεν ευκολο καθαρισμα αλλα θα μπορουσε και καλυτερα σε αυτο το κομματι!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 5000 BT5502/16 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 5000 BT5502/16 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια
Σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο της Philips