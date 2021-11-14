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  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
  • Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο

Μη διαθέσιμο πλέον

Beardtrimmer series 5000Τρίμερ για γένια

BT5205/16

4.4
| (1012) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο
Αυτό το τρίμερ διαθέτει πλήρως μεταλλικές λεπίδες και σας βοηθά να πετύχετε με ακρίβεια το λουκ που θέλετε, από γένια 3 ημερών μέχρι κοντό γενάκι και γενειάδα. Η νέα μας ενσωματωμένη χτένα ανασηκώνει τις τρίχες, για καλύτερα και ομοιόμορφα αποτελέσματα με ένα μόνο πέρασμα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σύστημα δυναμικής οδήγησης για ομοιόμορφο αποτέλεσμα

Ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο

  • Ρυθμίσεις ακριβείας 0,2 χιλ.

  • Πλήρως μεταλλικές λεπίδες

  • 70 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας

  • Ενσωματωμένη χτένα ανόρθωσης τριχών

Ανασηκώνει τις τρίχες έως και το επίπεδο των λεπίδων για ομοιόμορφα αποτελέσματα

Ανασηκώνει τις τρίχες έως και το επίπεδο των λεπίδων για ομοιόμορφα αποτελέσματα

Το Δυναμικό σύστημα Beard Guide, με τη βοήθεια της ενσωματωμένης χτένας ανόρθωσης τριχών, ανασηκώνει τις τρίχες έως το επίπεδο των λεπίδων για ομοιόμορφα αποτελέσματα και σας βοηθά να πετύχετε με ακρίβεια το λουκ που θέλετε, από γένια 3 ημερών μέχρι κοντό γενάκι και γενειάδα.

Καθοδηγεί τις τρίχες στον κόφτη για τριμάρισμα χωρίς κόπο

Καθοδηγεί τις τρίχες στον κόφτη για τριμάρισμα χωρίς κόπο

Τριμάρετε τα γένια σας με μία γρήγορη κίνηση, προστατεύοντας παράλληλα το δέρμα σας. Η νέα μας ενσωματωμένη χτένα ανόρθωσης τριχών ανασηκώνει και καθοδηγεί τις τρίχες στο επίπεδο των λεπίδων για ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο.

Διπλά ακονισμένες λεπίδες για γρηγορότερο τριμάρισμα*

Διπλά ακονισμένες λεπίδες για γρηγορότερο τριμάρισμα*

Αυτό το τρίμερ διαθέτει διπλά ακονισμένες πλήρως μεταλλικές λεπίδες που κόβουν περισσότερες τρίχες με κάθε κίνηση για γρηγορότερο τριμάρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

1012

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

14/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Συνέπεια και αποτελεσματικότητα

Προσεγμένο προϊόν. Ωραία, στιβαρή κατασκευή, πραγματικά αδιάβροχη, με πολύ κοφτερή λεπίδα (η αλήθεια είναι ότι χωρίς τις σκάλες μπορείς να δουλέψεις στο δέρμα, αλλά θέλει προσοχή για είναι αρκετά κοφτερές). Μια βελτίωση θα ήταν η σμίκρυνση της μηχανής για να πιάνει καλύτερα τις δύσκολες γωνίες ανάμεσα στο σαγόνι και στο λαιμό.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 5000 BT5502/16 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 5000 BT5502/16 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

12/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Τέλειο!

Απόλυτα ικανοποιημένος! Το προϊόν είναι τέλειο από κάθε άποψη. Μπράβο!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 5000 BT5509/16 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 5000 BT5509/16 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

02/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εύχρηστη Μηχάνη - Value for money

Τη χρησιμοποιώ περίπου 1 μηνα και μεχρι στιγμης εχει ανταποκριθει πληρως στις προσδοκιες μου. Ανετη, ακριβης ωραιο τελικο αποτελεσμα...ναι μεν ευκολο καθαρισμα αλλα θα μπορουσε και καλυτερα σε αυτο το κομματι!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 5000 BT5502/16 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 5000 BT5502/16 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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