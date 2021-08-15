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Μη διαθέσιμο πλέον
AWP261/10
Απολαύστε καθαρό νερό εύκολα
Με το σύστημα υπερδιήθησης πολλών σταδίων, αυτό το ανταλλακτικό φίλτρο μειώνει το χλώριο, τα σωματίδια, τα μικροπλαστικά και τα βακτήρια σε ποσοστό έως και 99,9%* για υγιεινό και εύγευστο πόσιμο νερό, διατηρώντας παράλληλα τα ευεργετικά μεταλλικά στοιχεία.
Πρακτική και ασφαλής απόρριψη του ενιαίου φίλτρου μετά τη χρήση, αποφεύγοντας τη δευτερογενή ρύπανση.
Το σύστημα υπερδιήθησης 3 σταδίων αποτελείται από μη υφαντό ύφασμα, κοκκώδη ενεργό άνθρακα και μεμβράνη κοίλων ινών, που μειώνει αποτελεσματικά το χλώριο, τα παρασιτοκτόνα, τα χημικά και έως και το 99,9% των βακτηρίων*. Μειώνει επίσης τα σωματίδια μεγέθους έως και 0,01 μm, συμπεριλαμβανομένων των μικροπλαστικών, για καθαρό και φρέσκο νερό, διατηρώντας παράλληλα τα ευεργετικά μεταλλικά στοιχεία.
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Κριτικές
Βάσει αποτελέσματος δοκιμής από τη διεθνή υπηρεσία δοκιμών πιστοποίησης BV υπό εργαστηριακές συνθήκες.