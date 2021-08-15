ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία συσκευασίας
  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία συσκευασίας

Μη διαθέσιμο πλέον

Φίλτρο

AWP261/10

Απολαύστε καθαρό νερό εύκολα

Με το σύστημα υπερδιήθησης πολλών σταδίων, αυτό το ανταλλακτικό φίλτρο μειώνει το χλώριο, τα σωματίδια, τα μικροπλαστικά και τα βακτήρια σε ποσοστό έως και 99,9%* για υγιεινό και εύγευστο πόσιμο νερό, διατηρώντας παράλληλα τα ευεργετικά μεταλλικά στοιχεία.

Δείτε όλα τα οφέλη

Το σύστημα υπερδιήθησης μειώνει τα βακτήρια σε ποσοστό 99,9%

Απολαύστε καθαρό νερό εύκολα

Απλώς απορρίψτε το ενιαίο φίλτρο μετά τη χρήση

Πρακτική και ασφαλής απόρριψη του ενιαίου φίλτρου μετά τη χρήση, αποφεύγοντας τη δευτερογενή ρύπανση.

Μειώνει αποτελεσματικά το 99,9% των βακτηρίων

Το σύστημα υπερδιήθησης 3 σταδίων αποτελείται από μη υφαντό ύφασμα, κοκκώδη ενεργό άνθρακα και μεμβράνη κοίλων ινών, που μειώνει αποτελεσματικά το χλώριο, τα παρασιτοκτόνα, τα χημικά και έως και το 99,9% των βακτηρίων*. Μειώνει επίσης τα σωματίδια μεγέθους έως και 0,01 μm, συμπεριλαμβανομένων των μικροπλαστικών, για καθαρό και φρέσκο νερό, διατηρώντας παράλληλα τα ευεργετικά μεταλλικά στοιχεία.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει αποτελέσματος δοκιμής από τη διεθνή υπηρεσία δοκιμών πιστοποίησης BV υπό εργαστηριακές συνθήκες.