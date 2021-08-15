Μειώνει αποτελεσματικά το 99,9% των βακτηρίων

Το σύστημα υπερδιήθησης 3 σταδίων αποτελείται από μη υφαντό ύφασμα, κοκκώδη ενεργό άνθρακα και μεμβράνη κοίλων ινών, που μειώνει αποτελεσματικά το χλώριο, τα παρασιτοκτόνα, τα χημικά και έως και το 99,9% των βακτηρίων*. Μειώνει επίσης τα σωματίδια μεγέθους έως και 0,01 μm, συμπεριλαμβανομένων των μικροπλαστικών, για καθαρό και φρέσκο νερό, διατηρώντας παράλληλα τα ευεργετικά μεταλλικά στοιχεία.