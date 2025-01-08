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Μη διαθέσιμο πλέον
ADD915/10
Επαναγεμιζόμενος κύλινδρος CO2
Ένας κύλινδρος ανθρακοποίησης παράγει έως και 60 λίτρα απολαυστικού ανθρακούχου νερού, αντικαθιστώντας 120 πλαστικές φιάλες μίας χρήσης.
2.0
από 5
2
Κριτικές
Chouchoutootou
08/01/2025
France
Surprise
Utilisateur depuis au moins 20 ans, avant une bouteille avait une durée d’un an, maintenant les 2 dernières recharges fonctionnent entre 4 à 6 mois, avec le même usage. 4897099302766 achat du 22/09/2024
Πλεονεκτήματα
le plaisir d’avoir de l’eau pétillante.
Μειονεκτήματα
Durée du produit
Η αξιολογηση έγινε για ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda
Η αξιολογηση έγινε για ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda
Helga77
14/08/2025
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Gasatore Philips
Nn si trovano le ricariche del gas, le rivendite sono poche e il prodotto è subito esaurito
Η αξιολογηση έγινε για ADD915 Bombola CO2 per gasatore
Η αξιολογηση έγινε για ADD915 Bombola CO2 per gasatore
Κύλινδρος CO2 425 γρ. για έως 60 λίτρα ανθρακούχου νερού ανάλογα με το επίπεδο της ανθρακοποίησης