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Μη διαθέσιμο πλέον

Συσκευή παρασκευής ανθρακικού νερού, κύλινδρος CO2

ADD915/10

2
| (2) Κριτικές
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Πιείτε αναζωογονητικό ανθρακούχο νερό οποιαδήποτε στιγμή με τη συσκευή παρασκευής ανθρακούχου νερού (σόδας) Philips GoZero. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι 3 απλά βήματα: γεμίστε, στρίψτε και πατήστε! Κομψή σχεδίαση με φινίρισμα από σαγρέ ανοξείδωτο ατσάλι.
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  • Επαναγεμιζόμενος κύλινδρος CO2

Μειώνει τις πλαστικές φιάλες μίας χρήσης

Ένας κύλινδρος ανθρακοποίησης παράγει έως και 60 λίτρα απολαυστικού ανθρακούχου νερού, αντικαθιστώντας 120 πλαστικές φιάλες μίας χρήσης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.0

από 5

2

Κριτικές

5
4
2

08/01/2025

France

France

Surprise

Utilisateur depuis au moins 20 ans, avant une bouteille avait une durée d’un an, maintenant les 2 dernières recharges fonctionnent entre 4 à 6 mois, avec le même usage. 4897099302766 achat du 22/09/2024

Πλεονεκτήματα

le plaisir d’avoir de l’eau pétillante.

Μειονεκτήματα

Durée du produit

Η αξιολογηση έγινε για ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda

Η αξιολογηση έγινε για ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda

14/08/2025

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Gasatore Philips

Nn si trovano le ricariche del gas, le rivendite sono poche e il prodotto è subito esaurito

Η αξιολογηση έγινε για ADD915 Bombola CO2 per gasatore

Η αξιολογηση έγινε για ADD915 Bombola CO2 per gasatore

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Κύλινδρος CO2 425 γρ. για έως 60 λίτρα ανθρακούχου νερού ανάλογα με το επίπεδο της ανθρακοποίησης