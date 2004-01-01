Αναζήτηση όρων

  • Ξεχωρίστε μέσα στο πλήθος Ξεχωρίστε μέσα στο πλήθος Ξεχωρίστε μέσα στο πλήθος

    Signage Solutions Οθόνη Q-Line

    65BDL3650Q/02

    Ξεχωρίστε μέσα στο πλήθος

    Ενημερώστε και μαγέψτε τα πλήθη με την ψηφιακή οθόνη Philips Q-Line 4K Ultra HD. Αυτή η αξιόπιστη λύση σήμανσης με Android έχει εύκολη εγκατάσταση και είναι έτοιμη για χρήση του Wave και απομακρυσμένη διαχείριση. Πάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας, παντού και ανά πάσα στιγμή.

    Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο

    Signage Solutions Οθόνη Q-Line

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων Unmapped

    Ξεχωρίστε μέσα στο πλήθος

    Ευέλικτη οθόνη 18/7 με εύκολη εγκατάσταση

    • 65"
    • Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED
    • Ultra HD

    Σύνδεση και έλεγχος περιεχομένου μέσω cloud

    Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενο μέσω cloud με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης Chromium για να σχεδιάσετε το δικό σας περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να το συνδέσετε σε μια οθόνη ή σε ολόκληρο το δίκτυό σας. Δείτε περιεχόμενο σε λειτουργία οριζόντιας ή κατακόρυφης προβολής, με ανάλυση Full HD. Απλώς συνδέστε την οθόνη στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ή με ένα καλώδιο RJ45 και απολαύστε τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει.

    FailOver. Διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης σας

    Το FailOver είναι μια επαναστατική τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε απαιτητικές εμπορικές εφαρμογές και αναπαράγει αυτόματα το περιεχόμενο στην οθόνη στην απίθανη περίπτωση βλάβης μιας πηγής εισόδου ή μιας εφαρμογής. Απλώς επιλέξτε μια κύρια σύνδεση εισόδου και μια σύνδεση FailOver και είστε έτοιμοι για άμεση προστασία περιεχομένου.

    Προγραμματίστε εύκολα περιεχόμενο από USB ή από την εσωτερική μνήμη

    Προγραμματίστε εύκολα το περιεχόμενό σας για αναπαραγωγή από USB ή από εσωτερική μνήμη. Η επαγγελματική οθόνη της Philips "ξυπνάει" από την αναμονή για να προβάλει το περιεχόμενο που θέλετε και, στη συνέχεια, επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής μόλις ολοκληρωθεί η προβολή.

    Προαιρετικό dongle Interact για ασύρματη κοινή χρήση οθόνης

    Πραγματοποιήστε ασύρματη κοινή χρήση οθόνης μέσω του υπάρχοντος δικτύου Wi-Fi για άμεση και ασφαλή σύνδεση συσκευών ή χρησιμοποιήστε το προαιρετικό dongle HDMI Interact για απευθείας μετάδοση στην οθόνη χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε στο ασφαλές δίκτυο.

    Επεξεργαστής Android SoC. Εγγενείς εφαρμογές και εφαρμογές web

    Με την υποστήριξη της πλατφόρμας Android 10 SOC, αυτές οι ανθεκτικές οθόνες Philips έχουν βελτιστοποιηθεί για εγγενείς εφαρμογές Android, ενώ μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε εφαρμογές ιστού απευθείας στην οθόνη. Ευέλικτη και ασφαλής, διατηρώντας τις προδιαγραφές της οθόνης σύγχρονες για περισσότερο καιρό.

    Το Wave φέρνει επαναστατικά αποτελέσματα

    Ξεκλειδώστε από απόσταση τη δύναμη, την ευελιξία και την ευφυΐα των οθονών Q-Line της Philips με το Wave. Αυτή η επαναστατική πλατφόρμα cloud σάς προσφέρει απόλυτο έλεγχο, με απλοποιημένη εγκατάσταση και ρύθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο των οθονών, αναβάθμιση υλικολογισμικού, διαχείριση λιστών αναπαραγωγής και ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων ισχύος. Σας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό)
      163.9  εκ.
      Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες)
      64.5  ίντσες
      Αναλογία Εικόνας
      16:9
      Ανάλυση οθόνης
      3840 x 2160
      Βήμα εικονοστοιχείων
      0,372 x 0,372 χιλ.
      Βέλτιστη ανάλυση
      3840 x 2160 στα 60 Hz
      Φωτεινότητα
      400  cd/m²
      Χρώματα οθόνης
      1,07 δισεκατομμύρια
      Λόγος αντίθεσης (τυπικός)
      1200:1
      Λόγος δυναμικής αντίθεσης
      500,000:1
      Χρόνος απόκρισης (τυπικός)
      8  ms
      Γωνία προβολής (Οριζόντια)
      178  μοίρες
      Γωνία προβολής (Κατακόρυφη)
      178  μοίρες
      Βελτίωση εικόνας
      • 3/2-2/2 pull down
      • Προοδευτική σάρωση
      • Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
      Τεχνολογία πάνελ
      ADS
      Λειτουργικό σύστημα
      Android 10
      Ομίχλη
      25%

    • Συνδεσιμότητα

      Έξοδος ήχου
      Βύσμα 3,5 χιλ.
      Είσοδ βίντεο
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2,0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      Είσοδος ήχου
      Βύσμα 3,5 χιλ.
      Άλλες συνδέσεις
      • micro SD
      • OPS
      Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου
      • Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)
      • Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)
      • RJ45

    • Άνεση

      Τοποθέτηση
      • Οριζόντια (18/7)
      • Κατακόρυφη (18/7)
      Σύμπλεγμα οθονών
      Έως 3 x 3
      Έλεγχος πληκτρολογίου
      • Κρυφό
      • Με δυνατότητα κλειδώματος
      Σήμα τηλεχειριστηρίου
      Με δυνατότητα κλειδώματος
      Signal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Ευκολία εγκατάστασης
      Έξυπνο εξάρτημα
      Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
      Smart Power
      Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου
      • RS232
      • RJ45

    • Ήχος

      Ενσωματωμένα ηχεία
      2 x 10W RMS

    • Ρεύμα

      Τροφοδοσία ρεύματος
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Κατανάλωση (τυπική)
      134  W
      Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
      <0,5W
      Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
      Smart Power
      Σήμα ενεργειακής κλάσης
      G

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Φορμά Η/Υ
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56,60,72 Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      Φορμά εικόνας
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz

    • Διαστάσεις

      Πλάτος συσκευής
      1462,3  μμ
      Βάρος προϊόντος
      28,5  κ.
      Ύψος συσκευής
      837,3  μμ
      Βάθος συσκευής
      68,9 χιλ. (Β@ανάρτηση σε τοίχο) / 89,9 χιλ. (Β@λαβή)  μμ
      Πλάτος συσκευής (ίντσες)
      57,57  ίντσες
      Ύψος συσκευής (ίντσες)
      32.96  ίντσες
      Επιτοίχιο στήριγμα
      400 χιλ. x 400 χιλ., M8
      Βάθος συσκευής (ίντσες)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  ίντσες
      Πλάτος πλαισίου
      14,9 χιλ. (επίπεδο πλαίσιο)
      Βάρος προϊόντος (λίβρες)
      62,83  lb

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Υψόμετρο
      0 ~ 3000 m
      Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία)
      0 ~ 40  ° C
      MTBF
      50,000  ώρα(ες)
      Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση)
      -20 ~ 60  ° C
      Εύρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]
      20 ~ 80% RH (χωρίς συμπύκνωση)
      Εύρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]
      5 ~ 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      Αναπαραγωγή βίντεο USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Αναπαραγωγή εικόνας USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Αναπαραγωγή ήχου USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Μνήμη
      • 16 GB
      • 3GB DDR

    • Αξεσουάρ

      Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
      • Καλώδιο αισθητήρα IR (1,8 μ.) (x1)
      • Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232
      • Λογότυπο Philips (x1)
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Κάλυμμα διακόπτη AC
      • Κλιπ καλωδίου (x2)
      • Καλώδιο HDMI (1,8 μ.) (x1)
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA
      • Καλώδιο RS232
      • Κάλυμμα USB (x1)

    • Διάφορα

      Γλώσσες προβολής επί της οθόνης
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Πολωνικά
      • Ρωσικά
      • Ισπανικά
      • Τουρκικά
      • Ιαπωνικά
      • Αραβικά
      Εγγύηση
      Εγγύηση 3 ετών
      Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών
      • CE
      • CB
      • FCC, Κλάση A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    Ανακαλύψτε

    το My Philips

    Εγγραφείτε για αποκλειστικά προνόμια

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

    Εγγραφείτε για να απολαύσετε:

    Έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές

    Αποκλειστικές ημέρες και προσφορές για μέλη

    Νέα σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων και συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής.

    *
    Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!
    Τι σημαίνει αυτό;
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.