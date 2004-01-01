65BDL3650Q/02
Ξεχωρίστε μέσα στο πλήθος
Ενημερώστε και μαγέψτε τα πλήθη με την ψηφιακή οθόνη Philips Q-Line 4K Ultra HD. Αυτή η αξιόπιστη λύση σήμανσης με Android έχει εύκολη εγκατάσταση και είναι έτοιμη για χρήση του Wave και απομακρυσμένη διαχείριση. Πάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας, παντού και ανά πάσα στιγμή.
Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενο μέσω cloud με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης Chromium για να σχεδιάσετε το δικό σας περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να το συνδέσετε σε μια οθόνη ή σε ολόκληρο το δίκτυό σας. Δείτε περιεχόμενο σε λειτουργία οριζόντιας ή κατακόρυφης προβολής, με ανάλυση Full HD. Απλώς συνδέστε την οθόνη στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ή με ένα καλώδιο RJ45 και απολαύστε τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει.
Το FailOver είναι μια επαναστατική τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε απαιτητικές εμπορικές εφαρμογές και αναπαράγει αυτόματα το περιεχόμενο στην οθόνη στην απίθανη περίπτωση βλάβης μιας πηγής εισόδου ή μιας εφαρμογής. Απλώς επιλέξτε μια κύρια σύνδεση εισόδου και μια σύνδεση FailOver και είστε έτοιμοι για άμεση προστασία περιεχομένου.
Προγραμματίστε εύκολα το περιεχόμενό σας για αναπαραγωγή από USB ή από εσωτερική μνήμη. Η επαγγελματική οθόνη της Philips "ξυπνάει" από την αναμονή για να προβάλει το περιεχόμενο που θέλετε και, στη συνέχεια, επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής μόλις ολοκληρωθεί η προβολή.
Πραγματοποιήστε ασύρματη κοινή χρήση οθόνης μέσω του υπάρχοντος δικτύου Wi-Fi για άμεση και ασφαλή σύνδεση συσκευών ή χρησιμοποιήστε το προαιρετικό dongle HDMI Interact για απευθείας μετάδοση στην οθόνη χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε στο ασφαλές δίκτυο.
Με την υποστήριξη της πλατφόρμας Android 10 SOC, αυτές οι ανθεκτικές οθόνες Philips έχουν βελτιστοποιηθεί για εγγενείς εφαρμογές Android, ενώ μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε εφαρμογές ιστού απευθείας στην οθόνη. Ευέλικτη και ασφαλής, διατηρώντας τις προδιαγραφές της οθόνης σύγχρονες για περισσότερο καιρό.
Ξεκλειδώστε από απόσταση τη δύναμη, την ευελιξία και την ευφυΐα των οθονών Q-Line της Philips με το Wave. Αυτή η επαναστατική πλατφόρμα cloud σάς προσφέρει απόλυτο έλεγχο, με απλοποιημένη εγκατάσταση και ρύθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο των οθονών, αναβάθμιση υλικολογισμικού, διαχείριση λιστών αναπαραγωγής και ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων ισχύος. Σας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο.
