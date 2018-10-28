2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
55PUT6401/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED 4K με Android
Η κορυφαία σχεδίαση συναντά τις υψηλές επιδόσεις στη σειρά 6400 της Philips. Με μινιμαλιστικές βάσεις στήριξης, περιεχόμενο Android TV και εικόνες που ζωντανεύουν σε ποιότητα 4K Ultra HD και Pixel Plus Ultra HD, οι δυνατότητες ψυχαγωγίας είναι απεριόριστες.
139 εκ. (55")
Τηλεόραση 4K Ultra HD LED
Τετραπύρηνος, 8GB, δυνατότητα επέκτασης
DVB-T/T2/C
Όπως κάθε σπουδαίο έργο τέχνης πρέπει να τοποθετείται σε ξεχωριστό καβαλέτο, έτσι και η νέα σας τηλεόραση Philips πρέπει να επιδεικνύεται όπως της αξίζει. Φτιαγμένες από την ομάδα σχεδίασης ειδικά για αυτό το μοντέλο, αυτές οι λεπτές βάσεις αλουμινίου αναδεικνύουν την ανάλαφρη και λεπτή κατασκευή αυτής της σειράς πανίσχυρων τηλεοράσεων.
Ο τετραπύρηνος επεξεργαστής της Philips συναντά τη δύναμη του Android προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού. Με το Android στην τηλεόρασή σας μπορείτε να πλοηγείστε, να ανοίγετε εφαρμογές και να βλέπετε βίντεο πολύ γρήγορα, εύκολα και διασκεδαστικά.
Τα παιχνίδια στο cloud προσφέρουν έναν τεράστιο ηλεκτρονικό κατάλογο παιχνιδιών υψηλής ποιότητας για κάθε ηλικία, διάθεση και επίπεδο παιχνιδιού. Απλώς διαλέξτε ένα παιχνίδι και παίξτε στην τηλεόρασή σας!
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.3
από 5
136
Κριτικές
Stesarofla
28/10/2018
Italia
Ottimo prodotto qualità prezzo
Se cercate una android tv a costo contenuto bella e con un ottima qualità video ve la consiglio. Grazie a playstore potete scaricare le applicazioni che possono essere lanciate con la tv ad esempio amazon tv, dazn, iptv etc... Unica pecca la funzione miracast o chromecast non so come si chiami in questa tv... purtroppo ha problemi di compatibilità con alcune applicazioni ed il televisore non riesce a visualizzare il video richiesto. Sono riuscito a trovare una soluzione al problema aprendo da smatphone google home e lanciando lo schermo del mio telefono su tv ed in seguito la tv riesce a visualizzare qualsiasi video lanciato da qualsiasi applicazione. Detto questo i tecnici philips anche se contattati molte volte non sono riusciti a risolvere il problema neanche dopo l'ultimo aggiornamento datato giugno 2018.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 49PUT6401 TV ultra sottile 4K Android TV™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 49PUT6401 TV ultra sottile 4K Android TV™
jackie29
01/02/2018
Italia
satellitare
Ero convinto che cera il satellitare adesso ascoltando delle persone ho controllato e vero manca perche allora nelle caratteristiche dicono che ce
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 49PUT6401 TV ultra sottile 4K Android TV™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 49PUT6401 TV ultra sottile 4K Android TV™
JAMES007
19/01/2018
Italia
semplice da utilizzare
tempi lunghi per cambiare canale ma è una prerogativa Philips.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 43PUT6401 TV ultra sottile 4K Android TV™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 43PUT6401 TV ultra sottile 4K Android TV™
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
Η λειτουργία του Google Cast εξαρτάται από τις εφαρμογές και τις συσκευές Google Cast Ready. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος του Google Cast.
Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.
Λάβετε υπόψη ότι οι εφαρμογές Amazon ενδέχεται να μην είναι πάντα διαθέσιμες στη χώρα σας. (Προς το παρόν, οι εφαρμογές Amazon είναι διαθέσιμες μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Αυστρία)