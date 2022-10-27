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Μη διαθέσιμο πλέον
Τηλεόραση LED Full HD
Οι δικοί σας θα ενθουσιαστούν με την ευκρινή, καθαρή εικόνα της τηλεόρασης Full HD LED από τη σειρά 4300 της Philips. Με μινιμαλιστική σχεδίαση, ζωντανές εικόνες και κορυφαίο ήχο, είναι η ιδανική επιλογή για οποιοδήποτε χώρο του σπιτιού σας.
127 εκ. (50")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/T2/C
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις HDTV προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.
Τίποτα δεν συγκρίνεται με την αδρεναλίνη που ανεβαίνει στα ύψη, όταν παρακολουθείτε παιχνίδια, αθλητικούς αγώνες με γρήγορο ρυθμό και ταινίες δράσης. Αυτή η τηλεόραση της Philips διαθέτει τεχνολογία Perfect Motion Rate 100Hz γι' αυτόν ακριβώς το λόγο: για να μπορείτε να απολαμβάνετε εικόνα με απόλυτα φυσική κίνηση. Γιατί ακόμα και όταν η καρδιά σας σταματά, η εικόνα που βλέπετε πρέπει να συνεχίζει να ρέει ομαλά.
Στις κλασικές τηλεοράσεις το πλαίσιο περιβάλλει την οθόνη σαν κορνίζα. Αντιθέτως, οι δικές μας τηλεοράσεις έχουν ένα μοντέρνο και εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο, για να μπορείτε να απολαμβάνετε μεγαλύτερη εικόνα.
3.7
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Louise38
27/10/2022
Danmark
Waow
Bedste tv jeg har haft mig, skide glad for det og billedet er stadig lige så godt som første dag jeg købte det
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2022-06-27
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2022-06-27
DonL
26/02/2015
United Kingdom
Good TV but lacking features
I bought this TV two months ago, and I like it. Good picture, ok sound (a soundbar or external speakers are recommended, though) and ok feature set. The Pause TV function works just fine but the recording function is not worth using; buy an external recorder instead. HDMI and Scart input work perfect, including CEC (Consumer Electronics Control, i.e. using the TV's remote to control HDMI connected devices). The usability could be significantly improved though; the TV will not react to anything until about 30 seconds after being turned on. It's not possible to modify the channel list shown in the EPG; you can make a favorite list but while showing this you cannot see the EPG. If you buy this TV, be sure to also plan on buying an external recorder with a tuner appropriate for your TV signal.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 50PFT4319 Full HD LED TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 50PFT4319 Full HD LED TV
Kaltoft
14/12/2014
Danmark
Udmærket ekstra-TV.
Helt sikkert et udmærket TV, specielt hvis det som her skal bruges i soveværelset. Billedkvaliteten er bestemt ikke i top, men det er prisen jo heller ikke, så det er vel fair nok. Jeg synes faktisk at dette TV er et godt eksempel på, at pris følger kvalitet. Vil man have top kvalitet, må man betale for det. I daglig brug er brugervenligheden helt fin, og der er gode menuer, hvis man har brug for lidt hjælp. Jeg mener dog at der mangler en grundig vejledning, til at søge kanaler. Det tog en del google-søgninger før jeg fandt ud af hvordan man indtaster netværksfrekvens, netværks ID, symbol rate og symbol hastighed. Og uden indlagte TV-kanaler er det altså et kedeligt TV. Alt i alt er det et fint TV, men ikke noget man jubler vildt og uhæmmet over. Dog klart anbefalelsesværdigt hvis man kan "nøjes.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Απαιτείται αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης για τις λειτουργίες Pause TV και εγγραφής USB. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TV και κάντε κλικ στην Υποστήριξη.