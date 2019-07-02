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Μη διαθέσιμο πλέον

7800 seriesΕξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Android 4K UHD LED

49PUS7803/12

4

| (137) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση 4K UHD LED Android

Κομψή σχεδίαση με αυθεντικά υλικά. Απολαύστε εντυπωσιακή ανάλυση 4Κ στην εξαιρετικά λεπτή 7800 της Philips. Μεταδώστε το αγαπημένο σας πρόγραμμα με βελτιωμένη ποιότητα εικόνας χάρη στο σύστημα επεξεργασίας εικόνας Ρ5.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

με Ambilight 3 πλευρών

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση 4K UHD LED Android

  • Τηλεόραση 123 εκ. (49") με Ambilight

  • Δείκτης απόδοση εικόνας 1700

  • HDR Plus

  • P5 Perfect Picture Engine

Micro Dimming Pro για απίστευτη αντίθεση

Micro Dimming Pro για απίστευτη αντίθεση

Το Micro Dimming Pro βελτιστοποιεί την αντίθεση στην τηλεόρασή σας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού στο περιβάλλον. Ο αισθητήρας φωτός και το ειδικό λογισμικό αναλύουν την εικόνα σε 6.400 διαφορετικές ζώνες, για να απολαμβάνετε απίστευτη αντίθεση και ποιότητα εικόνας για μια πραγματικά ζωντανή οπτική εμπειρία, μέρα ή νύχτα.

Ισχυρή επεξεργασία ήχου για ασύγκριτη καθαρότητα ήχου

Μια ριπή ανέμου, ένα φύλλο που πέφτει στο έδαφος, ο ήχος των ελαστικών που απομακρύνονται σε ένα δρόμο με στροφές. Οι μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές που ζωντανεύουν την εικόνα. Η επεξεργασία ήχου της Philips συνδυάζει αυτά τα στοιχεία με την ασύγκριτη καθαρότητα ήχου. Ακούτε τα πάντα όπως ακριβώς θα ήθελε ο σκηνοθέτης, με μίξη ήχου επαγγελματικών προδιαγραφών που υποστηρίζει το αρχικό ηχητικό περιεχόμενο και ενισχύει τον ήχο όταν χρειάζεται. Βαθιά μπάσα, καθαροί διάλογοι και εκπληκτική ακρίβεια. Αυτά είναι μόνο η αρχή.

Απελευθερώστε τη δύναμη του τετραπύρηνου επεξεργαστή και του ενσωματωμένου Android

Απελευθερώστε τη δύναμη του τετραπύρηνου επεξεργαστή και του ενσωματωμένου Android

Ο τετραπύρηνος επεξεργαστής της Philips συναντά τη δύναμη του Android προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού. Με το Android στην τηλεόρασή σας μπορείτε να πλοηγείστε, να ανοίγετε εφαρμογές και να βλέπετε βίντεο πολύ γρήγορα, εύκολα και διασκεδαστικά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

137

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

02/07/2019

United Kingdom

United Kingdom

Good but not the best, some improvements needed

This is a very good tv set in general. The image is very satisfactory, unlike the sound, which is 'flat' and not very good in general. The software is counter intuitive and should be improved

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV

31/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Awesome TV

Beautiful design, love the LED light at the back of the TV. great quality and easy to use and access all the TV functionality. i purchased the TV just a week ago and super perfect so far. hope it stays the same :)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV

28/07/2021

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

TV doet het goed geluid is wat z

geluid zou beter kunnen moet hem wat harder zetten

Πλεονεκτήματα

mooi beeld

Μειονεκτήματα

geluid

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7800 series 75PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

Ημερομηνία χρήσης 2020-06-28

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7800 series 75PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

Ημερομηνία χρήσης 2020-06-28

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.

  3. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  4. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  5. Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.

  7. Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

  8. Λάβετε υπόψη ότι οι εφαρμογές Amazon ενδέχεται να μην είναι πάντα διαθέσιμες στη χώρα σας. (Προς το παρόν, οι εφαρμογές Amazon είναι διαθέσιμες μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Αυστρία)

  9. Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.

  10. Η ενσωματωμένη λειτουργία του Βοηθού Google θα κυκλοφορήσει ως ενημέρωση λογισμικού για τις τηλεοράσεις Android 2018.

  11. Τα προσφερόμενα παιχνίδια στο cloud διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο.

  12. Η λειτουργία υπόκειται σε εφαρμογές ChromeCast built-in και έξυπνες συσκευές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την τοποθεσία του προϊόντος ChromeCast built-in.

  13. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.