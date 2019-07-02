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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση 4K UHD LED Android
Κομψή σχεδίαση με αυθεντικά υλικά. Απολαύστε εντυπωσιακή ανάλυση 4Κ στην εξαιρετικά λεπτή 7800 της Philips. Μεταδώστε το αγαπημένο σας πρόγραμμα με βελτιωμένη ποιότητα εικόνας χάρη στο σύστημα επεξεργασίας εικόνας Ρ5.
Τηλεόραση 123 εκ. (49") με Ambilight
Δείκτης απόδοση εικόνας 1700
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Το Micro Dimming Pro βελτιστοποιεί την αντίθεση στην τηλεόρασή σας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού στο περιβάλλον. Ο αισθητήρας φωτός και το ειδικό λογισμικό αναλύουν την εικόνα σε 6.400 διαφορετικές ζώνες, για να απολαμβάνετε απίστευτη αντίθεση και ποιότητα εικόνας για μια πραγματικά ζωντανή οπτική εμπειρία, μέρα ή νύχτα.
Μια ριπή ανέμου, ένα φύλλο που πέφτει στο έδαφος, ο ήχος των ελαστικών που απομακρύνονται σε ένα δρόμο με στροφές. Οι μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές που ζωντανεύουν την εικόνα. Η επεξεργασία ήχου της Philips συνδυάζει αυτά τα στοιχεία με την ασύγκριτη καθαρότητα ήχου. Ακούτε τα πάντα όπως ακριβώς θα ήθελε ο σκηνοθέτης, με μίξη ήχου επαγγελματικών προδιαγραφών που υποστηρίζει το αρχικό ηχητικό περιεχόμενο και ενισχύει τον ήχο όταν χρειάζεται. Βαθιά μπάσα, καθαροί διάλογοι και εκπληκτική ακρίβεια. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
Ο τετραπύρηνος επεξεργαστής της Philips συναντά τη δύναμη του Android προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού. Με το Android στην τηλεόρασή σας μπορείτε να πλοηγείστε, να ανοίγετε εφαρμογές και να βλέπετε βίντεο πολύ γρήγορα, εύκολα και διασκεδαστικά.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.0
από 5
137
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Kosma
02/07/2019
United Kingdom
Good but not the best, some improvements needed
This is a very good tv set in general. The image is very satisfactory, unlike the sound, which is 'flat' and not very good in general. The software is counter intuitive and should be improved
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
HNGH
31/12/2018
United Kingdom
Awesome TV
Beautiful design, love the LED light at the back of the TV. great quality and easy to use and access all the TV functionality. i purchased the TV just a week ago and super perfect so far. hope it stays the same :)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
de lange
28/07/2021
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
TV doet het goed geluid is wat z
geluid zou beter kunnen moet hem wat harder zetten
Πλεονεκτήματα
mooi beeld
Μειονεκτήματα
geluid
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7800 series 75PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Ημερομηνία χρήσης 2020-06-28
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7800 series 75PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Ημερομηνία χρήσης 2020-06-28
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.
Λάβετε υπόψη ότι οι εφαρμογές Amazon ενδέχεται να μην είναι πάντα διαθέσιμες στη χώρα σας. (Προς το παρόν, οι εφαρμογές Amazon είναι διαθέσιμες μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Αυστρία)
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.
Η ενσωματωμένη λειτουργία του Βοηθού Google θα κυκλοφορήσει ως ενημέρωση λογισμικού για τις τηλεοράσεις Android 2018.
Τα προσφερόμενα παιχνίδια στο cloud διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο.
Η λειτουργία υπόκειται σε εφαρμογές ChromeCast built-in και έξυπνες συσκευές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την τοποθεσία του προϊόντος ChromeCast built-in.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.