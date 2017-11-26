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Μη διαθέσιμο πλέον
49PUK7100/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED UHD 4K με Android
Η εκπληκτική ταχύτητα του τετραπύρηνου επεξεργαστή συμπληρώνεται μοναδικά από τις λεπτές γραμμές της κομψής σχεδίασης. Η τηλεόραση UHD της σειράς 7100 με Android είναι τόσο γρήγορη όσο φαίνεται. Το κομψό ασημί πλαίσιο, η λεπτή βάση και το Ambilight σας προσφέρουν ακόμα πιο έντονη εμπειρία προβολής.
123 εκ. (49")
Τηλεόραση 4K Ultra HD LED
Τετραπύρηνος, 16GB, επεκτάσιμος
DVB-T/C/S/S2
Η τηλεόραση Ultra HD έχει 4 φορές καλύτερη ανάλυση από μια συμβατική τηλεόραση Full HD. Με πάνω από 8 εκατομμύρια pixel και τη μοναδική μας τεχνολογία αναβάθμισης Ultra Resolution, προσφέρει καλύτερη εικόνα ανεξάρτητα από το αρχικό περιεχόμενο. Απολαύστε βελτιωμένη ευκρίνεια, μεγαλύτερη αίσθηση βάθους, κορυφαία αντίθεση, ομαλή φυσική κίνηση και άψογες λεπτομέρειες.
Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας. Γιατί να μην επιλέξετε και μια τηλεόραση που αποπνέει την ίδια ζεστασιά; Η μοναδική τεχνολογία Ambilight της Philips κάνει την οθόνη να φαίνεται πιο πλατιά και σας προσφέρει μια καθηλωτική οπτική εμπειρία, καθώς εκπέμπει μια λάμψη φωτός που απλώνεται όμορφα από τις δύο πλευρές της οθόνης προς τον τοίχο. Εικόνες γεμάτες χρώμα, ζωντάνια και συναίσθημα ξεπηδούν από την οθόνη στο σαλόνι σας, για να σας προσφέρουν εμπειρία προβολής πέρα από το συνηθισμένο.
Η ομορφιά της τηλεόρασης 4K Ultra HD είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε την κάθε λεπτομέρεια. Το σύστημα Pixel Precise Ultra HD της Philips χαρίζει σε οποιαδήποτε εικόνα εντυπωσιακή ανάλυση UHD. Απολαύστε ομαλές αλλά ευκρινείς κινούμενες εικόνες και εκπληκτική αντίθεση. Δείτε πιο έντονα μαύρα, πιο φωτεινά λευκά, ολοζώντανα χρώματα και φυσικούς τόνους δέρματος, κάθε φορά, από οποιαδήποτε πηγή.
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3.1
από 5
327
Κριτικές
JohanDeHaan
26/11/2017
Nederland
Schitterend beeld
Super design, echt fantastische tv. Na alle honderd updates gedaan te hebben in het jaar dat ik de tv heb, doet deze het fantastisch. Loopt echt maar een keer per kwartaal vast.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series 55PUK7100 Ultraslanke 4K UHD-TV met Android™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series 55PUK7100 Ultraslanke 4K UHD-TV met Android™
Kelvintje
04/11/2017
Nederland
Motion blur
Heb je last van motion blur...bij snel bewegende beeldeniet vage vervaging. Kies dan game mode en stel de scherpte tot 8...super beeld en je hebt nergens meer last van!! Geweldige tv super blij met de aankoop.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series 43PUK7100 Ultraslanke 4K UHD-TV met Android™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series 43PUK7100 Ultraslanke 4K UHD-TV met Android™
LaJoel
27/07/2022
Suisse
Gut
Wie viele Andere es gut beschrieben: der TV stürzt gerne mal ab. Nach mittlerweile sechs Jahren gebrauch kann man aber gut abschätzen wann und warum das Gerät gerne mal abstürzt. Gründe dafür: Wenn man den TV nicht per Fernbedienung ausschaltet und das Gerät sich der per Timer ausschaltet wird er das nächste mal wenn man ihn anschaltet aufhängen. Grund Nummer zwei: Wenn man versucht den Sender bzw das Gerät - also von HDMI1 auf HDMI2 zu wechseln befor das Gerät richtig aufgestartet ist. Grund Nummer 3: Man benutzt den TV als Smart TV und somit Apps wie YouTube oder Netflix. Wenn man also weiß wo die Probleme sind stürzt der Fernseher relativ selten ab. Für die Leute die natürlich die Apps nutzen wollen ist das ärgerlich. Da ich diese Apps aber lieber über die PS4 bzw mittlerweile über die PS5 nutze ist mir das herzlich egal. Dafür find ich die Bildqualität auch nach sechs Jahren gebrauch Spitze und kann sagen dass der TV dies bezüglich gut gealtert ist. Auch die Next Gen PS5 Konsole macht spass auf dem Monitor und die bessere Grafik zur PS4 lässt sich auch auf diesem TV noch sehr gut erkennen was ich für den Preis den ich damals bezahlt habe schon hammer finde. Kombiniert mit dem Ambilight macht der TV immer noch spass. Kann aber verstehen dass viele Nutzer genervt sind wenn sich das Gerät ausschaltet
Πλεονεκτήματα
Sehr gutes Bild
Μειονεκτήματα
Softwareprobleme
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series 55PUK7100 Ultraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™
Ημερομηνία χρήσης 2020-07-27
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series 55PUK7100 Ultraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™
Ημερομηνία χρήσης 2020-07-27
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ παρακολουθούν τηλεόραση σε 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η παρακολούθηση σε 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Τα προσφερόμενα παιχνίδια στο cloud διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Η λειτουργία του Google Cast εξαρτάται από τις εφαρμογές και τις συσκευές Google Cast Ready. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος του Google Cast.
Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.