Το Ambilight αλλάζει για πάντα τον τρόπο που βλέπετε τηλεόραση

Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας. Γιατί να μην επιλέξετε και μια τηλεόραση που αποπνέει την ίδια ζεστασιά; Η μοναδική τεχνολογία Ambilight της Philips κάνει την οθόνη να φαίνεται πιο πλατιά και σας προσφέρει μια καθηλωτική οπτική εμπειρία, καθώς εκπέμπει μια λάμψη φωτός που απλώνεται όμορφα από τις δύο πλευρές της οθόνης προς τον τοίχο. Εικόνες γεμάτες χρώμα, ζωντάνια και συναίσθημα ξεπηδούν από την οθόνη στο σαλόνι σας, για να σας προσφέρουν εμπειρία προβολής πέρα από το συνηθισμένο.