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Μη διαθέσιμο πλέον
48PFH6300/88
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Η τηλεόραση Full HD 6300 με Perfect Pixel HD διαθέτει κορυφαίες επιδόσεις και πεντακάθαρη ποιότητα εικόνας για ολοζώντανες προβολές. Τα αυθεντικά υλικά, οι λεπτές γραμμές και τα μοναδικά χαρακτηριστικά όπως το Ambilight την καθιστούν εξαιρετική επιλογή.
121 εκ. (48")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/C
Λατρεύετε τις ταινίες, αλλά θέλετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Το Digital Natural Motion είναι η βραβευμένη μας τεχνολογία βελτίωσης κίνησης, η οποία εξαλείφει την παραμόρφωση προσφέροντας απόλυτα ομαλές κινούμενες εικόνες. Οι ταινίες βιντεοσκοπούνται σε ρυθμό 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Η τεχνολογία Perfect Natural Motion τετραπλασιάζει τον αριθμό των καρέ σε 100 αλλαγές κίνησης ανά δευτερόλεπτο. Έτσι, η παραμόρφωση εξαλείφεται για να απολαμβάνετε ομαλή κίνηση με εξαιρετική ευκρίνεια.
Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας. Γιατί να μην επιλέξετε και μια τηλεόραση που αποπνέει την ίδια ζεστασιά; Η μοναδική τεχνολογία Ambilight της Philips κάνει την οθόνη να φαίνεται πιο πλατιά και σας προσφέρει μια καθηλωτική οπτική εμπειρία, καθώς εκπέμπει μια λάμψη φωτός που απλώνεται όμορφα από τις δύο πλευρές της οθόνης προς τον τοίχο. Εικόνες γεμάτες χρώμα, ζωντάνια και συναίσθημα ξεπηδούν από την οθόνη στο σαλόνι σας, για να σας προσφέρουν εμπειρία προβολής πέρα από το συνηθισμένο.
Έχει μοντέρνα εμφάνιση για να ταιριάζει απόλυτα με τη διακόσμηση του χώρου σας. Επειδή θέλετε μια τηλεόραση που να τραβάει τα βλέμματα, ακόμα και όταν την κλείνετε.
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Κριτικές
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.