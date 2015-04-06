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Μη διαθέσιμο πλέον
48PFH4100/88
Λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Η ιδανική τηλεόραση για το παρόν και το μέλλον: λεπτή τηλεόραση LED Full HD Philips 4100 με Digital Crystal Clear. Απολαύστε ζωντανές εικόνες, καθαρό ήχο και όλες τις απαραίτητες δυνατότητες, όπως εύχρηστες επιπλέον θύρες USB και HDMI, και χαρείτε την τηλεόραση στο σπίτι.
121 εκ. (48")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/C
Στις κλασικές τηλεοράσεις το πλαίσιο περιβάλλει την οθόνη σαν κορνίζα. Αντιθέτως, οι δικές μας τηλεοράσεις έχουν ένα μοντέρνο και εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο, για να μπορείτε να απολαμβάνετε μεγαλύτερη εικόνα.
Μια τηλεόραση με μοντέρνες, εκλεπτυσμένες γραμμές αξίζει μια βάση που την υψώνει πάνω από τα συνηθισμένα. Γι' αυτόν το λόγο οι σχεδιαστές των τηλεοράσεων Philips δημιούργησαν αυτήν τη μοναδική ανοιχτή βάση που ταιριάζει όμορφα με τη διακόσμηση του σπιτιού σας.
Για φυσική εικόνα από οποιαδήποτε πηγή, η Philips δημιούργησε το Digital Crystal Clear. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας σαπουνόπερα, να παρακολουθείτε ειδήσεις ή να βλέπετε βίντεο με φίλους με την καλύτερη δυνατή αντίθεση, χρωματική απόδοση και ευκρίνεια.
Κριτικές
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.