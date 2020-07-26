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Μη διαθέσιμο πλέον

7300 seriesΕξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Android 4K UHD LED

43PUS7303/12

3.9

| (311) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Android 4K UHD LED

Βυθιστείτε στα προγράμματα, τις ταινίες και τα παιχνίδια που αγαπάτε με μια τηλεόραση 4K UHD TV που χαρίζει εξαιρετική ποιότητα σε περιεχόμενο από οποιαδήποτε πηγή. Με Android TV, ασύρματη συνδεσιμότητα και το Ambilight, δεν μιλάμε απλώς για μεταδόσεις ζωντανής ροής περιεχομένου αλλά για την απόλυτη εμπειρία τηλεθέασης.

Δείτε όλα τα οφέλη
TV brand claim gold

Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

με Ambilight 3 πλευρών

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Android 4K UHD LED

  • Τηλεόραση 108 εκ. (43") με Ambilight

  • Δείκτης απόδοση εικόνας 1600

  • HDR Plus

  • P5 Perfect Picture Engine

Τετραπύρηνος επεξεργαστής και Android. Δώστε ελευθερία στο περιεχόμενό σας.

Ο τετραπύρηνος επεξεργαστής της Philips συναντά τη δύναμη του Android προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού. Με το Android στην τηλεόρασή σας μπορείτε να πλοηγείστε, να ανοίγετε εφαρμογές και να βλέπετε βίντεο πολύ γρήγορα, εύκολα και διασκεδαστικά.

4K Ultra HD. Οι εικόνες έχουν τόση ευκρίνεια που νομίζετε ότι βρίσκεστε μέσα στο πλάνο.

4K Ultra HD. Οι εικόνες έχουν τόση ευκρίνεια που νομίζετε ότι βρίσκεστε μέσα στο πλάνο.

Με τέσσερις φορές μεγαλύτερη ανάλυση από τη συμβατική Full HD, η ανάλυση Ultra HD ζωντανεύει την οθόνη σας, με πάνω από 8 εκατομμύρια pixel και τη μοναδική μας τεχνολογία αναβάθμισης Ultra Resolution Upscaling. Απολαύστε βελτιωμένες εικόνες ανεξάρτητα από το αρχικό περιεχόμενο, αλλά και ευκρινέστερη εικόνα με κορυφαίο βάθος, αντίθεση, φυσική κίνηση και ολοζώντανες λεπτομέρειες.

Λεπτό πλαίσιο και μεταλλική βάση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

311

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

26/07/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

πολύ καλή επιλογή

έχει πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και φυσικά βρίσκεται στην τεχνολογία του σήμερα

Πλεονεκτήματα

τέλεια εικόνα -γρήγορος επεξεργαστής-γρήγορο wifi-και με android

Μειονεκτήματα

σε κατάσταση αναμονής για να φτάσει στο < 0,3watt πρέπει να περάσουν αρκετά λεπτά της ώρας

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7300 series 50PUS7303 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Android 4K UHD LED

Ημερομηνία χρήσης 2020-01-26

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7300 series 50PUS7303 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Android 4K UHD LED

Ημερομηνία χρήσης 2020-01-26

13/10/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Αξία ανάλογη χρήματος!

Ambilight απλά καταπληκτικό. Εικονα αψογη με Μενού για την ρυθμίσεις όπως εσύ θέλεις. Ήχος ικανοποίητικοτατος. Για τα λεφτά του ότι καλύτερο θεωρώ σε σχέση πάντα με την ποιότητα που σου προσδίδει. Μέταλλο και φινίρισμα ανώτερης κλάσης. Τηλεκοντρόλ που τα σπάει απλά, με πληκτρολόγιο στο πίσω μέρος.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7300 series 50PUS7303 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Android 4K UHD LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7300 series 50PUS7303 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Android 4K UHD LED

16/04/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική τηλεόραση

1. Το Ambilight 3 είναι ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό για την παρακολούθηση ταινιών. Ένα μειονέκτημα: συνηθίζετε γρήγορα))) 2. Smart TV Android 8. Το λογισμικό είναι εξαιρετικό. Η διεπαφή είναι βολική, γρήγορη. Οι ενημερώσεις έρχονται σε τακτική βάση. Εγκαταστήθηκε γρήγορα. Τίποτα κακό. Πολλές εφαρμογές που δεν βρίσκονται στο Google Play μεταφο ρτώνονται από αρχεία APK. 3. Βίντεο. Ο ενσωματωμένος player είναι αρκετά έξυπνος και διαβάζει απολύτως όλο το βίντεο και τον ήχο. Ποιος θέλει περισσότερα - player KODI στο Google Play. 4k δουλεύει υπέροχα. HDR Plus. 4. Πίσω από το τηλεχειριστηρίο πλήρες qwerty πληκτρολόγιο. 5. Είναι δυνατή η σύνδεση πληκτρολογίων, ποντικιών, gamepads μέσω USB. Όλα λειτουργούν. USB-3 6. Απλά super !!! Τίποτα δεν κολλάει. Οι ρυθμίσεις είναι σαφείς και κατανοητές. Θετικά: Ambilight, Android 8, 4К, HDR, Καταπληκτική εικόνα, τιμή, ενσωματωμένο δορυφορικό δέκτη, σύγχρονο τηλεχειριστήριο με φωνητική αναζήτηση. Αρνητικά: δεν βρέθηκε ακόμη

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7300 series 55PUS7303 Τηλεόραση 4K UHD Android με Ambilight 3 πλευρών

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7300 series 55PUS7303 Τηλεόραση 4K UHD Android με Ambilight 3 πλευρών

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.

  3. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  4. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  5. Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.

  7. Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

  8. Λάβετε υπόψη ότι οι εφαρμογές Amazon ενδέχεται να μην είναι πάντα διαθέσιμες στη χώρα σας. (Προς το παρόν, οι εφαρμογές Amazon είναι διαθέσιμες μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Αυστρία)

  9. Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.

  10. Η ενσωματωμένη λειτουργία του Βοηθού Google θα κυκλοφορήσει ως ενημέρωση λογισμικού για τις τηλεοράσεις Android 2018.

  11. Η λειτουργία υπόκειται σε εφαρμογές ChromeCast built-in και έξυπνες συσκευές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την τοποθεσία του προϊόντος ChromeCast built-in.