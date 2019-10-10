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Μη διαθέσιμο πλέον
43PFT5503/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Full HD LED
Η ενισχυμένη απλότητα στη μεγάλη οθόνη. Η 5500 της Philips προσφέρει ανάλυση Full HD, καθαρό ήχο και υπέροχη εμπειρία θέασης. Απλώς συνδέστε την και αρχίστε να απολαμβάνετε εκπομπές, ταινίες και παιχνίδια με ευκολία.
108 εκ. (43")
Δείκτης απόδοσης εικόνας 200
FHD
Pixel Plus HD
Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.
Η νέα μας βάση σε σχήμα ράβδου έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να αλλάζει το χώρο κάτω από την τηλεόρασή σας, εκεί όπου παραδοσιακά ήταν η βάση, προσφέροντας έτσι μια πιο καθηλωτική εμπειρία προβολής. Μια τηλεόραση στιβαρής κατασκευής και φουτουριστικού στυλ.
4.0
από 5
15
Κριτικές
Michał
10/10/2019
United Kingdom
Great simple TV
Exactly what I was looking for. It’s simple, because it doesn’t have smart TV, but it has good quality picture and sound. Nice design, plastic frame is hardly noticeable.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV
Filynn
05/04/2019
United Kingdom
A good looking TV
b only thing I would say about this TV is that I think the sound quality could be better .Otherwise a super picture and great display.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5500 series 43PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5500 series 43PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV
Huttelihut
13/08/2020
Danmark
Fungerer
Fin billedkvalitet som sagtens kan reguleres til lysere/mørkere. Opløsningen fungerer fint med FIFA spil. Alt i alt et fint produkt.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-13
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-13
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.