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Μη διαθέσιμο πλέον
42PFK5199/12
Τηλεόραση LED Full HD
Οι δικοί σας θα ενθουσιαστούν με την ευκρινή, καθαρή εικόνα της τηλεόρασης Full HD LED από τη σειρά 5200 της Philips. Συνδυάσαμε το Ambilight με τη μοντέρνα σχεδίαση χωρίς πλαίσιο για να απογειώσουμε την εμπειρία προβολής.
107 εκ. (42")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Έχει μοντέρνα εμφάνιση για να ταιριάζει απόλυτα με τη διακόσμηση του χώρου σας. Επειδή θέλετε μια τηλεόραση που να τραβάει τα βλέμματα, ακόμα και όταν την κλείνετε.
Τίποτα δεν συγκρίνεται με την αδρεναλίνη που ανεβαίνει στα ύψη, όταν παρακολουθείτε παιχνίδια, αθλητικούς αγώνες με γρήγορο ρυθμό και ταινίες δράσης. Αυτή η τηλεόραση της Philips διαθέτει τεχνολογία Perfect Motion Rate 100Hz γι' αυτόν ακριβώς το λόγο: για να μπορείτε να απολαμβάνετε εικόνα με απόλυτα φυσική κίνηση. Γιατί ακόμα και όταν η καρδιά σας σταματά, η εικόνα που βλέπετε πρέπει να συνεχίζει να ρέει ομαλά.
Κομψό. Μινιμαλιστικό. Διακριτικό. Ένα πλαίσιο αριστοτεχνικά κατασκευασμένο από γυαλί υψηλής ποιότητας, με εξαιρετικά λεπτό περίβλημα αλουμινίου στο περίγραμμά του. Με μικρότερο πλαίσιο μπορείτε να απολαμβάνετε μεγαλύτερη εικόνα.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
2.0
από 5
4
Κριτικές
TTBerlin
03/12/2016
Deutschland
Kein SmartTV aber dennoch super!
Funktioniert einwandfrei, super Bild, super Ton, aber leider zu wenig Anschlüsse vorhanden. Das Ambilight ist auch sehr gut!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV
meniqo91
26/12/2019
Deutschland
Leider sehr schlecht!
Ich habe das Produkt gekauft weil er relativ viel Zoll damals hatte und sehr günstig war. Der Sound ist katastrophal und das Switchen zwischen Kanälen ist einfach unglaublich langsam.
Η αξιολογηση έγινε για 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV
Ημερομηνία χρήσης 2017-12-26
Η αξιολογηση έγινε για 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV
Ημερομηνία χρήσης 2017-12-26
meniqo
10/12/2016
Österreich
Schönes Design aber Langsam
Der TV ist sehr flach und hat ein schönes Design. Bild & Ton sind ok, nicht mehr und nicht weniger. Ärgerlich ist allerdings das Menü. Unfassbar wie langsam man sich zwischen Sender bewegt.
Η αξιολογηση έγινε για 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV
Η αξιολογηση έγινε για 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Απαιτείται αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης για τις λειτουργίες Pause TV και εγγραφής USB. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TV και κάντε κλικ στην Υποστήριξη.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.