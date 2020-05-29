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Μη διαθέσιμο πλέον
40PFT4200/12
Λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Η ιδανική τηλεόραση για το παρόν και το μέλλον: λεπτή τηλεόραση LED Full HD Philips 4200 με Digital Crystal Clear. Απολαύστε ζωντανές εικόνες, καθαρό ήχο και όλες τις απαραίτητες δυνατότητες, όπως εύχρηστες επιπλέον θύρες USB και HDMI, και χαρείτε την τηλεόραση στο σπίτι.
102 εκ. (40")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/T2/C
Η τεχνολογία Perfect Motion Rate συνδυάζει την τεχνολογία προβολής της Philips και προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας βίντεο για τη βελτίωση της ποιότητας κάθε καρέ εικόνας. Είτε σας αρέσει να παρακολουθείτε παιχνίδια, αθλητικούς αγώνες με γρήγορο ρυθμό ή ταινίες δράσης, θα βιώσετε την απόλυτη εμπειρία ευκρίνειας και εικόνες με απόλυτα φυσική κίνηση.
Για φυσική εικόνα από οποιαδήποτε πηγή, η Philips δημιούργησε το Digital Crystal Clear. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας σαπουνόπερα, να παρακολουθείτε ειδήσεις ή να βλέπετε βίντεο με φίλους με την καλύτερη δυνατή αντίθεση, χρωματική απόδοση και ευκρίνεια.
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.
2.5
από 5
2
Κριτικές
29/05/2020
Danmark
Fin fladskærm
Har haft Fladskærmen siden august 2016, har overlevet sod, efter brand i en nabo lejlighed. Har virket upåklageligt, er dog begyndt at vise i skærmen, efter man har været på Teksttv, at man kan se det svagt i baggrunden. Men ellers virker den ok
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2018-05-29
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2018-05-29
Nalijo
07/07/2018
Danmark
Aldrig mere Philips
Gik i stykker efter 27 mdr - altså 3 mdr efter garanti udløb
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.