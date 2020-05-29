ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία τηλεχειριστηρίου
  • Φωτογραφία τηλεχειριστηρίου
  • Σχέδιο πλευράς συνδέσμου
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία τηλεχειριστηρίου
  • Φωτογραφία τηλεχειριστηρίου
  • Σχέδιο πλευράς συνδέσμου
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Κύρια σελίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

4000 seriesΛεπτή τηλεόραση LED Full HD

40PFT4200/12

2.5

| (2) Κριτικές

Λεπτή τηλεόραση LED Full HD

Η ιδανική τηλεόραση για το παρόν και το μέλλον: λεπτή τηλεόραση LED Full HD Philips 4200 με Digital Crystal Clear. Απολαύστε ζωντανές εικόνες, καθαρό ήχο και όλες τις απαραίτητες δυνατότητες, όπως εύχρηστες επιπλέον θύρες USB και HDMI, και χαρείτε την τηλεόραση στο σπίτι.

Δείτε όλα τα οφέλη
TV brand claim gold

Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

Με Digital Crystal Clear

Λεπτή τηλεόραση LED Full HD

  • 102 εκ. (40")

  • Τηλεόραση LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

Τεχνολογία PMR 100 Hz για ευκρινείς κινούμενες εικόνες

Τεχνολογία PMR 100 Hz για ευκρινείς κινούμενες εικόνες

Η τεχνολογία Perfect Motion Rate συνδυάζει την τεχνολογία προβολής της Philips και προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας βίντεο για τη βελτίωση της ποιότητας κάθε καρέ εικόνας. Είτε σας αρέσει να παρακολουθείτε παιχνίδια, αθλητικούς αγώνες με γρήγορο ρυθμό ή ταινίες δράσης, θα βιώσετε την απόλυτη εμπειρία ευκρίνειας και εικόνες με απόλυτα φυσική κίνηση.

Τεχνολογία Digital Crystal Clear: ακρίβεια που θα θέλετε να μοιραστείτε

Για φυσική εικόνα από οποιαδήποτε πηγή, η Philips δημιούργησε το Digital Crystal Clear. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας σαπουνόπερα, να παρακολουθείτε ειδήσεις ή να βλέπετε βίντεο με φίλους με την καλύτερη δυνατή αντίθεση, χρωματική απόδοση και ευκρίνεια.

Δύο είσοδοι HDMI και Easylink για ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα

Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

2.5

από 5

2

Κριτικές

5
3
2

29/05/2020

Danmark

Danmark

Fin fladskærm

Har haft Fladskærmen siden august 2016, har overlevet sod, efter brand i en nabo lejlighed. Har virket upåklageligt, er dog begyndt at vise i skærmen, efter man har været på Teksttv, at man kan se det svagt i baggrunden. Men ellers virker den ok

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV

Ημερομηνία χρήσης 2018-05-29

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV

Ημερομηνία χρήσης 2018-05-29

07/07/2018

Danmark

Danmark

Aldrig mere Philips

Gik i stykker efter 27 mdr - altså 3 mdr efter garanti udløb

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  3. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  4. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.