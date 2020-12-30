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Μη διαθέσιμο πλέον
Λεπτή τηλεόραση LED Full HD με Android
Η τηλεόραση FHD της σειράς 6500 έχει υπέροχη εμφάνιση και τη δύναμη του Android. Το σύστημα Perfect Pixel HD προσφέρει υπέροχες εικόνες, ενώ το Ambilight, η μοντέρνα σχεδίαση και τα αυθεντικά υλικά απογειώνουν την εμπειρία προβολής.
102 εκ. (40")
Τηλεόραση LED Full HD
Διπύρηνος 8 GB με δυνατότητα επέκτασης
DVB-T/C/S/S2
Με Android στη Smart TV απολαμβάνετε γρήγορη επεξεργασία και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας. Παράλληλα, σας ανοίγει την πόρτα σε άπειρο περιεχόμενο από το Google Play™, το Netflix, προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο και πολλά άλλα. Μπορείτε να πλοηγηθείτε εύκολα στο μενού, το οποίο περιλαμβάνει απευθείας συνδέσμους για τα αγαπημένα σας κανάλια.
Λατρεύετε τις ταινίες, αλλά θέλετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Το Digital Natural Motion είναι η βραβευμένη μας τεχνολογία βελτίωσης κίνησης, η οποία εξαλείφει την παραμόρφωση προσφέροντας απόλυτα ομαλές κινούμενες εικόνες. Οι ταινίες βιντεοσκοπούνται σε ρυθμό 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Η τεχνολογία Perfect Natural Motion τετραπλασιάζει τον αριθμό των καρέ σε 100 αλλαγές κίνησης ανά δευτερόλεπτο. Έτσι, η παραμόρφωση εξαλείφεται για να απολαμβάνετε ομαλή κίνηση με εξαιρετική ευκρίνεια.
Έχει μοντέρνα εμφάνιση για να ταιριάζει απόλυτα με τη διακόσμηση του χώρου σας. Επειδή θέλετε μια τηλεόραση που να τραβάει τα βλέμματα, ακόμα και όταν την κλείνετε.
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3.4
από 5
5
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Mawilm
30/12/2020
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Sehr gut zu bedienen, top Bild. Würde ich sofort wieder kaufen.
Πλεονεκτήματα
Android, Ambilight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-29
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-29
Gerd57
05/02/2016
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Klasse Bild
Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Verbesserungen bei der Programmierung der Sender wäre angebracht.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Tehnikopa
27/10/2015
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Licht und Schatten
Vorher benutzte ich ein Gerät 37PFL8404 und suchte das neue Gerät nach sinnvollen Abmessungen, nach bedienerfreundlicher Software und speziell nach der Funktion Pause-TV aus. Die Verbesserungen sind unverkennbar und die Bildqualität ist ausgezeichnet. Aber: der Lieferservice konnte die Ersteinschaltung nicht vornehmen, die Erklärung des Standby und der Taste auf der Rückseite ist verwirrend. Ich habe alle Einstellungen wiederholt und dann war alles o.k. Merkwürdig ist auch: - nach dem Einschalten gibt es kein einheitliches Verhalten, mehrfach wird das Menü Medien angezeigt, obwohl kein USB-Gerät (außer externer Festplatte) angeschlossen ist oder es wird nur Android angezeigt und nach längerer Zeit wieder verlassen - die WLAN-Anmeldedaten wurden mehrfach "vergessen"
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips 6500 series Flacher Full HD-LED-Fernseher powered by Android™ 50PFK6560 126 cm (50") Full HD-LED-Fernseher mit Dual Core, 8 GB und erweiterbar, DVB-T/C/S/S2 mit 3-seitigem Ambilight und Perfect Pixel HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips 6500 series Flacher Full HD-LED-Fernseher powered by Android™ 50PFK6560 126 cm (50") Full HD-LED-Fernseher mit Dual Core, 8 GB und erweiterbar, DVB-T/C/S/S2 mit 3-seitigem Ambilight und Perfect Pixel HD
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ παρακολουθούν τηλεόραση σε 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η παρακολούθηση σε 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Τα προσφερόμενα παιχνίδια στο cloud διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Η λειτουργία του Google Cast εξαρτάται από τις εφαρμογές και τις συσκευές Google Cast Ready. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος του Google Cast.
Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.
Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast και προϋποθέτει Android 4.2 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.