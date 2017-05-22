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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Η κομψή σχεδίαση της σειράς Philips 4100 με Digital Crystal Clear αναδεικνύει υπέροχα τον χώρο σας. Απολαύστε ποιότητα εικόνας HD με Perfect Motion Rate και καθαρό ήχο, για μια απλή και υπέροχη εμπειρία ψυχαγωγίας.
80 εκ. (32")
Τηλεόραση LED
DVB-T/T2/C
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.
Ο δείκτης απόδοσης εικόνας συνδυάζει την τεχνολογία οθόνης της Philips με προηγμένους μηχανισμούς επεξεργασίας εικόνας, βελτιώνοντας τα στοιχεία αντίληψης: ευκρίνεια, κίνηση, αντίθεση και χρώμα. Ανεξάρτητα από την πηγή, θα απολαμβάνετε πάντα εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με απίστευτες λεπτομέρειες και βάθος, τα πιο βαθιά μαύρα, τα πιο φωτεινά λευκά, τα πιο ζωντανά χρώματα, αλλά και τις πιο ρεαλιστικές αποχρώσεις δέρματος κάθε φορά.
Κομψή, πρωτοποριακή, εκλεπτυσμένη, ακριβής: αυτή είναι η λεπτή σχεδίαση που χαρακτηρίζει Philips. Μην σας εκπλήσσει που είναι τόσο λεπτή, αλλά ταυτόχρονα τόσο εντυπωσιακή. Δείτε απλά πόση κομψότητα μπορεί να προσδώσει στο χώρο σας!
4.3
από 5
7
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Bagarn
22/05/2017
Sverige
Επαληθευμένος αγοραστής
Bra extra tv, till lågt pris.
Bra bild och ljud! Bra funktioner och mycket anslutningar.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV
Jousimies
03/04/2017
Suomi
Liitännät pelikonsolille
Hinta & laatu erinomaiset, helppokäyttöisyys säätömahdollisuus monen eri katsojan mukaan.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4101 Erittäin ohut LED-TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4101 Erittäin ohut LED-TV
Jossu38
10/02/2017
Suomi
Επαληθευμένος αγοραστής
Mukavan ohut ja kevyt
Hieno ohut litteä. Melko helppokäyttöinen. Päivityksiä on aika usein ja ne täytyy usbilla hakee ja tietokeella, jokseenkin tylyä. Mutta muuten kiva.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4101 Erittäin ohut LED-TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4101 Erittäin ohut LED-TV
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.