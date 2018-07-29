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Μη διαθέσιμο πλέον
32PHS4132/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Κομψό στυλ και μοναδική τιμή. Η τηλεόραση Philips 4100 με Digital Crystal Clear διαθέτει ανάλυση εικόνας HD, υψηλή αντίθεση και καθαρή αναπαραγωγή ήχου. Ζήστε απλές και υπέροχες εμπειρίες ψυχαγωγίας με αυτό το εύχρηστο μοντέλο.
80 εκ. (32")
Τηλεόραση LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.
Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.
Για φυσική εικόνα από οποιαδήποτε πηγή, η Philips δημιούργησε το Digital Crystal Clear. Είτε απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας εκπομπές, ταινίες, ειδήσεις είτε βλέπετε τηλεόραση με φίλους, θα απολαμβάνετε τα πάντα με βέλτιστη αντίθεση, χρωματική απόδοση και ευκρίνεια.
3.5
από 5
12
Κριτικές
gineslf
29/07/2018
España
todo muy bien
la tv funciona muy bien, llego rapidamente y todo muy correcto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHS4132 Televisor LED ultrafino
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHS4132 Televisor LED ultrafino
Chris337
13/08/2018
France
ce produit correspond parfaitement à ce que je souhaitais
Facile à mettre en de fonctionnement, belle qualité d'images et son très correct. Il correspond parfaitement aux promesses du vendeur. cet appareil s'intègre facilement à un intérieur moderne
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHS4132 Téléviseur LED ultra-plat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHS4132 Téléviseur LED ultra-plat
Frimousse73
12/03/2018
France
Image d'une qualité irréprochable
Je viens d'acquérir ce téléviseur et de l'installer, très facile à faire. Puis stupéfaite par la qualité des images, de la luminosité, des couleurs éclatantes. De plus je l'ai eu en promo 30€ moins cher. Je suis très satisfaite.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHS4132 Téléviseur LED ultra-plat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHS4132 Téléviseur LED ultra-plat
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.