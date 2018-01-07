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Μη διαθέσιμο πλέον
32PFT4101/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Η κομψή σχεδίαση της σειράς Philips 4100 με Digital Crystal Clear αναδεικνύει υπέροχα το χώρο σας. Απολαύστε ποιότητα εικόνας Full HD με Perfect Motion Rate και καθαρό ήχο, για μια απλή και υπέροχη εμπειρία ψυχαγωγίας.
80 εκ. (32")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/T2/C
Ο δείκτης απόδοσης εικόνας συνδυάζει την τεχνολογία οθόνης της Philips με προηγμένους μηχανισμούς επεξεργασίας εικόνας, βελτιώνοντας τα στοιχεία αντίληψης: ευκρίνεια, κίνηση, αντίθεση και χρώμα. Ανεξάρτητα από την πηγή, θα απολαμβάνετε πάντα εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με απίστευτες λεπτομέρειες και βάθος, τα πιο βαθιά μαύρα, τα πιο φωτεινά λευκά, τα πιο ζωντανά χρώματα, αλλά και τις πιο ρεαλιστικές αποχρώσεις δέρματος κάθε φορά.
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις HDTV προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.
3.8
από 5
12
Κριτικές
JL52
07/01/2018
Suomi
Tässä tuotteessa kaikki perusjutut hyvällä hinta laatusuhteella
Esim. nopeakäyttöinen/ helppo ohjelmaopas ei turhia nettiominaisuuksia mutta liitännät tietokoneelle,siis HDMI, mahdollistavat kunnollisen netinkäytön, ilman onnettoman hitaita tv: n omia tietokone toimintoja joita kalliimmissa malleissa löytyy mutta joilla ei kuitenkaan oikeastaan voi mitään tehdä eli tarkoitan lähinnä niiden hitautta verrattuna esim kunnon pelikoneeseen .Todella hyvä ja helppokäyttöinen kaukosäädin joka ei temppuile vaan aina kun käsket se tekee sen.Kestävyydestä en vielä osaa sanoa olen omistanut vasta puolitoista vuotta tähän asti hyvin toiminut: Ominaisuudet näyttönä kannatta tarkistaa teknisestä infosta mutta omaan käyttööni riittävä muttei varmaankaan kalliiimpien mallien tasolla
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 48PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 48PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV
Pipa
25/08/2017
Suomi
Hyvät toiminnot
Kuva hyvä, toimii hyvin. Kevyt ja tyylikäs ulkonäkö.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV
Theoeu
09/04/2017
Nederland
Super TV
Instellingen binnen 5 minuten op orde. Beeld is uitstekend en het geluid is ruim voldoende. Het is een strak design.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.