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Μη διαθέσιμο πλέον
32PFS4132/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Κομψό στυλ και μοναδική τιμή. Η τηλεόραση Philips 4100 με Digital Crystal Clear διαθέτει ανάλυση εικόνας Full HD, υψηλή αντίθεση και καθαρή αναπαραγωγή ήχου. Ζήστε απλές και υπέροχες εμπειρίες ψυχαγωγίας με αυτό το εύχρηστο μοντέλο.
80 εκ. (32")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Όταν οι ομάδες μας σχεδιάζουν μια νέα τηλεόραση, λαμβάνουν υπόψη κάθε παράμετρο, από την τεχνολογία μέχρι το σχεδιασμό. Τα νέα πόδια σχεδιάστηκαν για να δημιουργούν χώρο κάτω από την τηλεόραση, αντί για μια παραδοσιακή βάση, προσφέροντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία προβολής. Το αποτέλεσμα; Μια τηλεόραση που στέκεται με αυτοπεποίθηση γνέφοντας στο μέλλον.
Για φυσική εικόνα από οποιαδήποτε πηγή, η Philips δημιούργησε το Digital Crystal Clear. Είτε απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας εκπομπές, ταινίες, ειδήσεις είτε βλέπετε τηλεόραση με φίλους, θα απολαμβάνετε τα πάντα με βέλτιστη αντίθεση, χρωματική απόδοση και ευκρίνεια.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις HDTV προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.
3.6
από 5
70
Κριτικές
PetMor
06/03/2020
Ελλάδα
Πολύ καλή τηλεόραση.
Πολύ καλή εικόνα, φιλικό εύχρηστο μενού για τον χρήστη , άριστη ποιότητα κατασκευής.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PFS4132 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PFS4132 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
redeingel
07/06/2018
Ελλάδα
Αριστη εικόνα, ελαφριά στιβαρή κατασκευή
Ελαφριά στιβαρή κατασκευή , Ευρωπαϊκή συναρμολόγηση, δέκτης DVB-T2 - καλωδιακής- δορυφορικής, έξοδος ακουστικών αυτόνομα ρυθμιζόμενης έντασης απ το μενού. Ο ήχος πολύ καλός , εικόνα κατά τη γνώμη μου ανάμεσα στις κορυφαίες. Τις ρυθμίσεις εικόνας τις είχα (Στύλ: ζωντανό, χρώμα: 70%, αντίθεση: 100%, ευκρίνεια: 7 και φωτεινότητα: 50%) καθαρό το μαύρο και το λευκό.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PFS4132 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PFS4132 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
ciro75
04/06/2020
Italia
ottimo prodotto
Ottimo prodotto, peccato che per il multimediale non supporta il file system fat64 e NTFS. Nelle istruzioni per aggiornare il firmware via USB , scrivete che bisogna inserire la pendrive con i file di aggiornamento da TV spenta, e poi va accesa e aspettare la lettura dell'aggiornamento, altrimenti non si aggiorna e anche manualmente non trova il file.
Πλεονεκτήματα
immagini, estetica, possibilità di registrare da supporto esterno, dbv T2 main10.
Μειονεκτήματα
il nero non e proprio nero, e si vedono le luci delle lampade ai due lati dello schermo
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-04
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-04
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.