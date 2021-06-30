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Μη διαθέσιμο πλέον
32PFK4009/12
Τηλεόραση LED Full HD
Όλοι στο σπίτι σας θα ενθουσιαστούν με την ευκρινή, καθαρή εικόνα της τηλεόρασης Full HD LED της σειράς 4100 της Philips. Με μινιμαλιστική σχεδίαση, ζωντανές εικόνες και κορυφαίο ήχο, είναι η ιδανική επιλογή για οποιοδήποτε οικιακό χώρο.
81 εκ. (32")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Έχει μοντέρνα εμφάνιση για να ταιριάζει απόλυτα με τη διακόσμηση του χώρου σας. Επειδή θέλετε μια τηλεόραση που να τραβάει τα βλέμματα, ακόμα και όταν την κλείνετε.
Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.
3.2
από 5
25
Κριτικές
van nugteren
30/06/2021
Nederland
uitstekende beeld en geluid
beeld en geluid zijn super menu is simpel te bedienen dus kortom uitstekende tv
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 50PFK4009 Full HD LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2019-06-30
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 50PFK4009 Full HD LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2019-06-30
CSoft1005
31/05/2017
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Absolut zufriedenstellend
Hat alle notwendigen Ausstattungen und ist leicht zu bedienen. FÜr uns ein ideales Gerät
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV
lebag
31/05/2017
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Absolut zufriedenstellend
Hat alle notwendigen Ausstattungen und ist leicht zu bedienen. FÜr uns ein ideales Gerät
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Απαιτείται αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης για τις λειτουργίες Pause TV και εγγραφής USB. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TV και κάντε κλικ στην Υποστήριξη.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.