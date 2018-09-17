2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Επεκτείνετε την εμπειρία σας
Επεκτείνετε την εμπειρία σας με αυτήν τη μεγάλη οθόνη της Philips. Χάρη σε αυτήν την επεκτάσιμη οθόνη 32 ιντσών Full HD μπορείτε να βυθιστείτε απόλυτα στο παιχνίδι ή να έχετε στη διάθεσή σας όσο χώρο χρειάζεστε.
E Line
32 (δυνατότητα προβολής 31,5"/80 εκ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.
Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.3
από 5
26
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ybor
17/09/2018
Italia
ottimo per un utilizzo ricreativo
ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD
alkash
21/02/2018
Italia
ottimo monitor
prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD
67gianluca67
12/12/2017
Italia
secondo monitor identico , ottimo
se non era ottimo non acquistavo il secondo , che altro volete che vi dica
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Το καλώδιο HDMI διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τα μοντέλα.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse