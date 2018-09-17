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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD

323E7QDAB/00

4.3

| (26) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Επεκτείνετε την εμπειρία σας

Επεκτείνετε την εμπειρία σας με αυτήν τη μεγάλη οθόνη της Philips. Χάρη σε αυτήν την επεκτάσιμη οθόνη 32 ιντσών Full HD μπορείτε να βυθιστείτε απόλυτα στο παιχνίδι ή να έχετε στη διάθεσή σας όσο χώρο χρειάζεστε.

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Επεκτείνετε την εμπειρία σας

  • E Line

  • 32 (δυνατότητα προβολής 31,5"/80 εκ.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία για πολυμέσα

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

26

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

17/09/2018

Italia

Italia

ottimo per un utilizzo ricreativo

ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD

21/02/2018

Italia

Italia

ottimo monitor

prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD

12/12/2017

Italia

Italia

secondo monitor identico , ottimo

se non era ottimo non acquistavo il secondo , che altro volete che vi dica

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Το καλώδιο HDMI διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τα μοντέλα.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse