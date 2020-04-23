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Μη διαθέσιμο πλέον
Εκθαμβωτικά χρώματα, απόλυτη καθηλωτική εμπειρία
Απολαύστε την απόλυτη καθηλωτική εμπειρία με τις κυρτές οθόνες της Philips. Η κυρτή οθόνη 27" E line προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία με εκθαμβωτική ποιότητα εικόνας Full HD. Χάρη στο Ultra wide-color, τα χρώματα αποκτούν τέτοια ποιότητα που οι εικόνες σχεδόν ζωντανεύουν μπροστά σας!
E Line
68,6 εκ. (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Η αστάθεια παιχνιδιού και τα κατεστραμμένα καρέ δεν αρμόζουν στο gaming. Με τη νέα οθόνη της Philips, ξεχάστε όλα τα παραπάνω. Παίξτε με σταθερή απόδοση και χωρίς σφάλματα σχεδόν σε οποιονδήποτε ρυθμό καρέ χάρη στην τεχνολογία AMD FreeSync™ και απολαύστε ομαλή και γρήγορη ανανέωση καθώς και εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης.
Οι νέες οθόνες Philips διαθέτουν πολύ στενό περίγραμμα περιορίζοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλη για ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.
Σύμφωνα με μελέτες, ακριβώς όπως η υπεριώδης ακτινοβολία, έτσι και το μπλε φως μικρού μήκους κύματος που εκπέμπεται από τις οθόνες LED μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα μάτια και να επηρεάσει την όραση με την πάροδο του χρόνου. Αναπτυγμένη με γνώμονα την ευεξία, η λειτουργία LowBlue της Philips χρησιμοποιεί μια έξυπνη τεχνολογία λογισμικού για τη μείωση του επιβλαβούς μπλε φωτός μικρού μήκους κύματος.
4.2
από 5
59
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
tenorism
23/04/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Φοβερή οθόνη
Άνετη στη χρήση, δεν κουράζει τα μάτια. Για δουλειά γραφείου είναι άψογη αλλά και για παιχνίδια μια χαρά, δεν είναι high end.
Πλεονεκτήματα
Όμορφη, πολύ ωραία χρώματα και ρυθμίσεις, έχει ηχεία.
Μειονεκτήματα
Θα προτιμούσα παραπάνω hdmi θύρες
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23
ΚΩΣΤΑΣ Ξ.
26/03/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗ ΙΔΑΝΙΚΗ 1080Χ1920 75ΗΖ
Πλεονεκτήματα
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Μειονεκτήματα
ΚΑΝΕΝΑ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-26
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-26
Chrtelematics
04/03/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Τέλεια οθόνη για το σπίτι και το γραφείο
Σε όλα είναι καταπληκτική, πεντακάθαρη εικόνα. Από τη συσκευασία φαίνεται η ποιότητα μόλις ανοίξεις το κουτί καταλαβαίνεις αμέσως τη ποιότητα κατασκευής.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E9QJAB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-02-04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E9QJAB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-02-04
Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.
Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE 1931
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Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.