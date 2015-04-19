2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο
68,6 εκ. (27")
MHL
Το Mobile High Definition Link (MHL) είναι μια διεπαφή ήχου/βίντεο φορητών συσκευών για απευθείας σύνδεση κινητών τηλεφώνων και άλλων φορητών συσκευών με οθόνες υψηλής ευκρίνειας. Ένα προαιρετικό καλώδιο MHL σας επιτρέπει να συνδέετε απλά τη φορητή σας συσκευή, εφόσον υποστηρίζει MHL, με αυτή τη μεγάλη οθόνη MHL της Philips και να βλέπετε τα HD βίντεό σας να ζωντανεύουν μπροστά σας με πλήρως ψηφιακό ήχο. Πλέον, όχι μόνο μπορείτε να απολαμβάνετε παιχνίδια, φωτογραφίες ή άλλες εφαρμογές από τις φορητές σας συσκευές στη μεγάλη οθόνη, αλλά και να φορτίζετε παράλληλα τη φορητή σας συσκευή, ώστε να μην σας εγκαταλείψει ποτέ!
Οι οθόνες AH-IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες AH-IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στο Διαδίκτυο, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα συνεχώς.
Αξιοποιώντας τα πάνελ τελευταίας τεχνολογίας, οι οθόνες Philips είναι σχεδιασμένες με μινιμαλιστική προσέγγιση, με το εξωτερικό πλαίσιο να έχει πάχος μόλις 2,5 χιλιοστά. Σε συνδυασμό με το μαύρο σύμπλεγμα 9 χιλιοστών μέσα στο πάνελ, οι διαστάσεις του πλαισίου μειώνονται σημαντικά, περιορίζοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλο για ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.
4.5
από 5
6
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
TechLover
19/04/2015
United Kingdom
PERFECT
I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite
Ralhts
29/09/2014
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding
Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Ron1234
20/09/2014
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Prima beeldscherm voor bij een PC
Prima beeldscherm; goed voor alle dagelijkse toepassingen op de PC. Ik speel geen games, dus daar kan ik niet op beoordelen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Απαιτείται συσκευή με πιστοποίηση MHL και προαιρετικό καλώδιο MHL (δεν περιλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συσκευής σας MHL για ζητήματα συμβατότητας.
Η λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας του ErP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία φόρτισης MHL
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.