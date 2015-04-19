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  • Energy Label Europe A
    Υπέροχες εικόνες με την οθόνη AH-IPS
  • Υπέροχες εικόνες με την οθόνη AH-IPS
  • Energy Label Europe A
    Υπέροχες εικόνες με την οθόνη AH-IPS
  • Υπέροχες εικόνες με την οθόνη AH-IPS

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με SmartImage Lite

274E5QHSB/00

4.5
| (6) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Υπέροχες εικόνες με την οθόνη AH-IPS
Αυτή η πανέμορφη οθόνη Philips με το εξαιρετικά στενό πλαίσιο και την οθόνη AH-IPS παράγει υπέροχες εικόνες με ολοζώντανα χρώματα. Και με την τεχνολογία Mobile HD, μπορείτε να κάνετε mirroring από το smartphone σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

με εξαιρετικά στενό πλαίσιο και τεχνολογία MHL

Υπέροχες εικόνες με την οθόνη AH-IPS

  • Εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο

  • 68,6 εκ. (27")

  • MHL

Τεχνολογία MHL για απόλαυση φορητού περιεχομένου στη μεγάλη οθόνη

Τεχνολογία MHL για απόλαυση φορητού περιεχομένου στη μεγάλη οθόνη

Το Mobile High Definition Link (MHL) είναι μια διεπαφή ήχου/βίντεο φορητών συσκευών για απευθείας σύνδεση κινητών τηλεφώνων και άλλων φορητών συσκευών με οθόνες υψηλής ευκρίνειας. Ένα προαιρετικό καλώδιο MHL σας επιτρέπει να συνδέετε απλά τη φορητή σας συσκευή, εφόσον υποστηρίζει MHL, με αυτή τη μεγάλη οθόνη MHL της Philips και να βλέπετε τα HD βίντεό σας να ζωντανεύουν μπροστά σας με πλήρως ψηφιακό ήχο. Πλέον, όχι μόνο μπορείτε να απολαμβάνετε παιχνίδια, φωτογραφίες ή άλλες εφαρμογές από τις φορητές σας συσκευές στη μεγάλη οθόνη, αλλά και να φορτίζετε παράλληλα τη φορητή σας συσκευή, ώστε να μην σας εγκαταλείψει ποτέ!

Η οθόνη AH-IPS προσφέρει υπέροχες εικόνες με ευρείες γωνίες προβολής

Η οθόνη AH-IPS προσφέρει υπέροχες εικόνες με ευρείες γωνίες προβολής

Οι οθόνες AH-IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες AH-IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στο Διαδίκτυο, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα συνεχώς.

Μινιμαλιστική εμφάνιση με το εξαιρετικά στενό πλαίσιο

Αξιοποιώντας τα πάνελ τελευταίας τεχνολογίας, οι οθόνες Philips είναι σχεδιασμένες με μινιμαλιστική προσέγγιση, με το εξωτερικό πλαίσιο να έχει πάχος μόλις 2,5 χιλιοστά. Σε συνδυασμό με το μαύρο σύμπλεγμα 9 χιλιοστών μέσα στο πάνελ, οι διαστάσεις του πλαισίου μειώνονται σημαντικά, περιορίζοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλο για ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

6

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

19/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

PERFECT

I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

29/09/2014

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding

Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

20/09/2014

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Prima beeldscherm voor bij een PC

Prima beeldscherm; goed voor alle dagelijkse toepassingen op de PC. Ik speel geen games, dus daar kan ik niet op beoordelen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Απαιτείται συσκευή με πιστοποίηση MHL και προαιρετικό καλώδιο MHL (δεν περιλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συσκευής σας MHL για ζητήματα συμβατότητας.

  2. Η λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας του ErP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία φόρτισης MHL

  3. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.