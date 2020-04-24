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Μη διαθέσιμο πλέον
Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη
Μια τέλεια οθόνη χωρίς πλαίσιο που προσφέρει εκθαμβωτικές εικόνες από άκρη σε άκρη, σε ένα κομψό σχέδιο, για άνετη προβολή.
V Line
68,6 εκ. (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Απολαύστε βελτιωμένη άνεση και αναγνωσιμότητα κατά την ανάγνωση μεγάλων εγγράφων με πολύ κείμενο. Η λειτουργία EasyRead δημιουργεί μια εμπειρία προβολής σαν σε πραγματικό χαρτί, η οποία είναι πιο ήπια για τα μάτια σας καθώς προσαρμόζει τα χρώματα και τα επίπεδα ζουμ της οθόνης, τα οποία προσομοιώνουν την αίσθηση ανάγνωσης σε πραγματικό χαρτί στην ψηφιακή σας οθόνη.
Οι νέες οθόνες Philips διαθέτουν πολύ στενό περίγραμμα περιορίζοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλη για ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.
4.6
από 5
18
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Rodge12440
24/04/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Upgraded monitor as my older Philips was too small
Because past experience with Philips products showed they were always reliable.
Πλεονεκτήματα
Quality picture and easy set up. Price excellent.
Μειονεκτήματα
None found yet.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-03-24
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-03-24
Martin_Neil
14/11/2019
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Best Coffee Machine Bar none
Just delivers brilliant reasl coffee from the bean. It is like having Starbucks at the end of your living room. Cappuccino is just perfect. It allows the volume of coffee to be set for each size of glass and the results are amazin
Πλεονεκτήματα
plug in go and brilliant
Μειονεκτήματα
bigger water tank would be useful
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2018-10-14
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2018-10-14
reini1
15/01/2024
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Für den Preis unschlagbar
Für den Preis unschlagbar, Auflösung und Kontrast sind super
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor
Date of Use 2023-12-15
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor
Date of Use 2023-12-15
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse