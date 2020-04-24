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  • Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη
  • Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη Full HD LCD

273V7QJAB/01

4.6

| (18) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη

Μια τέλεια οθόνη χωρίς πλαίσιο που προσφέρει εκθαμβωτικές εικόνες από άκρη σε άκρη, σε ένα κομψό σχέδιο, για άνετη προβολή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη

  • V Line

  • 68,6 εκ. (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Λειτουργία EasyRead για εμπειρία ανάγνωσης σαν σε πραγματικό χαρτί

Απολαύστε βελτιωμένη άνεση και αναγνωσιμότητα κατά την ανάγνωση μεγάλων εγγράφων με πολύ κείμενο. Η λειτουργία EasyRead δημιουργεί μια εμπειρία προβολής σαν σε πραγματικό χαρτί, η οποία είναι πιο ήπια για τα μάτια σας καθώς προσαρμόζει τα χρώματα και τα επίπεδα ζουμ της οθόνης, τα οποία προσομοιώνουν την αίσθηση ανάγνωσης σε πραγματικό χαρτί στην ψηφιακή σας οθόνη.

Στήριγμα VESA για απόλυτη ευελιξία

Οθόνη με λεπτό πλαίσιο για αψεγάδιαστη εμφάνιση

Οι νέες οθόνες Philips διαθέτουν πολύ στενό περίγραμμα περιορίζοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλη για ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

18

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

24/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Upgraded monitor as my older Philips was too small

Because past experience with Philips products showed they were always reliable.

Πλεονεκτήματα

Quality picture and easy set up. Price excellent.

Μειονεκτήματα

None found yet.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-03-24

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-03-24

14/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Best Coffee Machine Bar none

Just delivers brilliant reasl coffee from the bean. It is like having Starbucks at the end of your living room. Cappuccino is just perfect. It allows the volume of coffee to be set for each size of glass and the results are amazin

Πλεονεκτήματα

plug in go and brilliant

Μειονεκτήματα

bigger water tank would be useful

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2018-10-14

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2018-10-14

15/01/2024

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Für den Preis unschlagbar

Für den Preis unschlagbar, Auflösung und Kontrast sind super

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor

Date of Use 2023-12-15

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor

Date of Use 2023-12-15

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse