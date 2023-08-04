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Μη διαθέσιμο πλέον
Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη
Μια τέλεια οθόνη χωρίς πλαίσιο που προσφέρει εκθαμβωτικές εικόνες από άκρη σε άκρη, σε ένα κομψό σχέδιο, για άνετη προβολή.
V Line
68,6 εκ. (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σάς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!
Απολαύστε βελτιωμένη άνεση και αναγνωσιμότητα κατά την ανάγνωση μεγάλων εγγράφων με πολύ κείμενο. Η λειτουργία EasyRead δημιουργεί μια εμπειρία προβολής σαν σε πραγματικό χαρτί, η οποία είναι πιο ήπια για τα μάτια σας καθώς προσαρμόζει τα χρώματα και τα επίπεδα ζουμ της οθόνης, τα οποία προσομοιώνουν την αίσθηση ανάγνωσης σε πραγματικό χαρτί στην ψηφιακή σας οθόνη.
4.1
από 5
81
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
clayballs
04/08/2023
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
very nice screen
i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen
Πλεονεκτήματα
nice clear screen
Μειονεκτήματα
screen goes black when moving it
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2023-07-04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2023-07-04
SbrankoS
18/01/2023
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Products has great
For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2021-12-18
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2021-12-18
Bobbojob
08/07/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great big monitor with good sound
Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2020-07-08
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2020-07-08
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse