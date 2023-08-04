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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη Full HD LCD

273V7QDAB/01

4.1

| (81) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη

Μια τέλεια οθόνη χωρίς πλαίσιο που προσφέρει εκθαμβωτικές εικόνες από άκρη σε άκρη, σε ένα κομψό σχέδιο, για άνετη προβολή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη

  • V Line

  • 68,6 εκ. (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Στήριγμα VESA για απόλυτη ευελιξία

Στήριγμα VESA για απόλυτη ευελιξία

Προεπιλογές SmartImage για εύχρηστες, βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εικόνας

Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σάς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!

Λειτουργία EasyRead για εμπειρία ανάγνωσης σαν σε πραγματικό χαρτί

Απολαύστε βελτιωμένη άνεση και αναγνωσιμότητα κατά την ανάγνωση μεγάλων εγγράφων με πολύ κείμενο. Η λειτουργία EasyRead δημιουργεί μια εμπειρία προβολής σαν σε πραγματικό χαρτί, η οποία είναι πιο ήπια για τα μάτια σας καθώς προσαρμόζει τα χρώματα και τα επίπεδα ζουμ της οθόνης, τα οποία προσομοιώνουν την αίσθηση ανάγνωσης σε πραγματικό χαρτί στην ψηφιακή σας οθόνη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.1

από 5

81

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

04/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

very nice screen

i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen

Πλεονεκτήματα

nice clear screen

Μειονεκτήματα

screen goes black when moving it

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Ημερομηνία χρήσης 2023-07-04

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Ημερομηνία χρήσης 2023-07-04

18/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Products has great

For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Ημερομηνία χρήσης 2021-12-18

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Ημερομηνία χρήσης 2021-12-18

08/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great big monitor with good sound

Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Ημερομηνία χρήσης 2020-07-08

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Ημερομηνία χρήσης 2020-07-08

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  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse