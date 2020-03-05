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Μη διαθέσιμο πλέον
272B8QJEB/01
Πεντακάθαρη εικόνα
Ολοκληρώστε τις πιο σημαντικές εργασίες σας στην οθόνη Quad HD 27" της Philips. Η Quad HD εξαιρετικής ευκρίνειας σάς παρέχει το χώρο και την καθαρότητα που χρειάζεστε για την προβολή των εργασιών σας. Λειτουργίες, όπως οι Flicker-free και LowBlue, παρέχουν ξεκούραστη προβολή για τα μάτια σας.
B Line
68,6 εκ. (27")
Quad HD (2560 x 1440)
Αυτές οι οθόνες της Philips προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες Quad HD 2560x1440 ή 2560x1080 pixel. Χάρη στη χρήση οθονών υψηλής απόδοσης με πλήθος pixel υψηλής πυκνότητας και τη δυνατότητα πηγών υψηλού εύρους ζώνης, όπως USB-C, DisplayPort και HDMI, αυτές οι νέες οθόνες ζωντανεύουν τις εικόνες και τα γραφικά σας. Είτε θέλετε να προβάλετε εξαιρετικά λεπτομερείς πληροφορίες επαγγελματικού επιπέδου για λύσεις CAD-CAM, είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D, είτε εκτελείτε χρηματοοικονομικές εργασίες σε τεράστια λογιστικά φύλλα, οι οθόνες Philips σας προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες.
Η οθόνη 10 bit προσφέρει πλούσιο βάθος χρώματος με 1,074 δισεκ. χρώματα και εσωτερική επεξεργασία 12 bit, αναδημιουργώντας ομαλές, φυσικές αποχρώσεις χωρίς διαβαθμίσεις και χρωματική επικάλυψη.
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής, στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του χώρου - ακόμη και από γωνία 90 μοιρών! Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν χρωματική ακρίβεια και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
3.8
από 5
20
Κριτικές
Comprador comparador
05/03/2020
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Un buen monitor para leer sin fatiga. Sin parpadeo
Le doy 5 * porque tiene una gran pantalla muy cómoda de leer sin fatiga.El soporte vertical es muy robusto y de práctico diseño que hace muy fácil y cómodo el movimiento vertical de la pantalla. Un pero: el botón on/off lo he pintado de blanco, porque en la penumbra o de espaldas a la luz, no acertaba a distinguirlo de los otros botones negros de ajuste. Buena calidad. Si el plástico fuera negro piano, sería premium.
Πλεονεκτήματα
Calidad de pantalla y robustez de construcción.
Μειονεκτήματα
Ese botón on/off que no adivino en la penumbra. Una opción sería ponerlo en el marco superior o a un lado.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-05
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-05
MadSurfer
03/04/2022
Suisse
Excellent écran pour la retouche photo
Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.
Πλεονεκτήματα
Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs
Μειονεκτήματα
Pas de connexion USB-C
Η αξιολογηση έγινε για 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Ημερομηνία χρήσης 2021-04-03
Η αξιολογηση έγινε για 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Ημερομηνία χρήσης 2021-04-03
Zeche77
29/08/2021
Suisse
Επαληθευμένος αγοραστής
Ideal für HomeOffice
Der Monitor hat ein Kontrastreiches angenehmes Bild. Das Seitenverhältnis von 16:9 ist für den normalen und Home-Office Gebrauch ideal. Angenehm ist auch der schmale Rand, besonders bei der Nutzung von 2 Monitoren nebeneinander.
Πλεονεκτήματα
Guter Kontrast, Seitenverhältnis, schmaler Rand
Μειονεκτήματα
-
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 230B8QJEB LCD-Monitor
Ημερομηνία χρήσης 2021-04-29
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 230B8QJEB LCD-Monitor
Ημερομηνία χρήσης 2021-04-29
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.