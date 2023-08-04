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Μη διαθέσιμο πλέον
Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη
Μια τέλεια οθόνη χωρίς πλαίσιο που προσφέρει εκθαμβωτικές εικόνες από άκρη σε άκρη, σε ένα κομψό σχέδιο, για άνετη προβολή.
V Line
24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.
Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.
4.1
από 5
81
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
clayballs
04/08/2023
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
very nice screen
i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen
Πλεονεκτήματα
nice clear screen
Μειονεκτήματα
screen goes black when moving it
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2023-07-04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2023-07-04
SbrankoS
18/01/2023
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Products has great
For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2021-12-18
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2021-12-18
Bobbojob
08/07/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great big monitor with good sound
Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2020-07-08
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2020-07-08
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse