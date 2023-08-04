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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη Full HD LCD

243V7QDAB/01

4.1

| (81) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη

Μια τέλεια οθόνη χωρίς πλαίσιο που προσφέρει εκθαμβωτικές εικόνες από άκρη σε άκρη, σε ένα κομψό σχέδιο, για άνετη προβολή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη

  • V Line

  • 24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

HDMI-ready για ψυχαγωγία Full HD

Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

81

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

04/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

very nice screen

i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen

Πλεονεκτήματα

nice clear screen

Μειονεκτήματα

screen goes black when moving it

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Ημερομηνία χρήσης 2023-07-04

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Ημερομηνία χρήσης 2023-07-04

18/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Products has great

For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Ημερομηνία χρήσης 2021-12-18

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Ημερομηνία χρήσης 2021-12-18

08/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great big monitor with good sound

Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Ημερομηνία χρήσης 2020-07-08

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Ημερομηνία χρήσης 2020-07-08

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse