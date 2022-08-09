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Μη διαθέσιμο πλέον
243S7EJMB/01
Αξιόπιστες και απαραίτητες λειτουργίες
Το μόνιτορ σειράς S Line ενισχύει την επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Η οθόνη IPS ευρείας προβολής με τεχνολογία SoftBlue είναι ιδανική για ξεκούραστα μάτια. Η οθόνη με προσαρμοζόμενο ύψος και χωρίς πλαίσιο επιτρέπει τη χρήση πολλών μόνιτορ για διευρυμένη προβολή.
S Line
24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Με μια πληθώρα δυνατοτήτων συνδεσιμότητας, αυτές οι οθόνες της Philips είναι εξοπλισμένες με πολλές επιλογές σύνδεσης, όπως VGA, DisplayPort και υποδοχή σύνδεσης HDMI γενικής συμβατότητας, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα να απολαμβάνετε μη συμπιεσμένο περιεχόμενο βίντεο και ήχου υψηλής ανάλυσης. Οι συνδέσεις USB εξασφαλίζουν κορυφαία ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων σε συνδυασμό με καθολική συνδεσιμότητα. Ανεξάρτητα από την πηγή που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η οθόνη της Philips που αγοράσατε δεν πρόκειται να σας φανεί ποτέ ξεπερασμένη!
Η τεχνολογία SoftBlue LED χρησιμοποιεί ένα έξυπνο σύστημα για να μειώσει τα επιβλαβή βραχέα κύματα του μπλε φωτός χωρίς να επηρεάζει το χρώμα ή την εικόνα της οθόνης. Οι διεθνείς οργανισμοί δοκιμών SGS Labs και TUV Rheinland έχουν πιστοποιήσει ότι η τεχνολογία SoftBlue LED μειώνει το επιβλαβές μπλε φως.
Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.
3.6
από 5
7
Κριτικές
Repetro46
09/08/2022
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Πλεονεκτήματα
compatto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Ημερομηνία χρήσης 2021-07-09
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Ημερομηνία χρήσης 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Η αξιολογηση έγινε για 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Η αξιολογηση έγινε για 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
MaxMax2
28/02/2018
Italia
Ottimo schermo - prese USB in pessima posizione
Lo schermo è i colori sono ottimi e buoni anche i materiali usati. Nota dolente le prese usb vista la posizione sono inutilizzabili in quanto di difficile accesso.Per quanto concerne l'audio non posso dire nulla in quanto uso delle casse esterne.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2