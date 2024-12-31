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Μη διαθέσιμο πλέον
241P4QPYKEB/00
P Line
24" (61 εκ.)
Οθόνη Full HD
Το PowerSensor είναι ένας ενσωματωμένος "αισθητήρας ανθρώπων", ο οποίος μεταδίδει και λαμβάνει αβλαβή σήματα υπερύθρων προκειμένου να καθορίσει εάν ο χρήστης είναι παρών. Όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το χώρο, ο αισθητήρας μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης, περιορίζοντας το κόστος κατανάλωσης ενέργειας έως και 80% και επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής της οθόνης
Η οθόνη AMVA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική για φωτογραφίες, πλοήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες ακόμα και από γωνία 90 μοιρών.
Η ενσωματωμένη κάμερα Διαδικτύου και το ενσωματωμένο μικρόφωνο σας επιτρέπουν να βλέπετε και να επικοινωνείτε εύκολα με τους συνεργάτες και τους πελάτες σας. Η απλή αυτή λύση σας επιτρέπει να συνεργάζεστε και να μοιράζεστε, να γλιτώνετε πολύτιμο χρόνο και να εξοικονομείτε σημαντικά έξοδα ταξιδιού.
Κριτικές
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse