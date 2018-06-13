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Μη διαθέσιμο πλέον
Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ζωντανές εικόνες σε αυτήν την οθόνη Philips. Εξοπλισμένη με HDMI και SmartControl Lite, είναι μια σπουδαία επιλογή!
V Line
24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)
Οι οθόνες IPS-ADS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS-ADS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.
4.2
από 5
5
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Aerin
13/06/2018
Nederland
Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs
Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Toller Monitor zu gutem Preis
Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Denis
17/11/2016
Danmark
Επαληθευμένος αγοραστής
Meget tilfreds
Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Το καλώδιο HDMI διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τα μοντέλα.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse