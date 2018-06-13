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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με SmartControl Lite

240V5QDSB/01

4.2

| (5) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα

Απολαύστε ζωντανές εικόνες σε αυτήν την οθόνη Philips. Εξοπλισμένη με HDMI και SmartControl Lite, είναι μια σπουδαία επιλογή!

Δείτε όλα τα οφέλη

Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα

  • V Line

  • 24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)

Ευρεία οθόνη με τεχνολογία IPS-ADS, για ακριβή απόδοση εικόνας και χρωμάτων

Ευρεία οθόνη με τεχνολογία IPS-ADS, για ακριβή απόδοση εικόνας και χρωμάτων

Οι οθόνες IPS-ADS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS-ADS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

Οικολογική οθόνη χωρίς υδράργυρο

Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.

Στήριγμα VESA για απόλυτη ευελιξία

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

5

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
1

13/06/2018

Nederland

Nederland

Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs

Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Toller Monitor zu gutem Preis

Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

17/11/2016

Danmark

Danmark

Επαληθευμένος αγοραστής

Meget tilfreds

Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Το καλώδιο HDMI διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τα μοντέλα.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse