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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με SmartControl Lite

240V5QDSB/00

4.2

| (5) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα

Απολαύστε ζωντανές εικόνες σε αυτήν την οθόνη Philips. Εξοπλισμένη με HDMI και SmartControl Lite, είναι μια σπουδαία επιλογή!

Δείτε όλα τα οφέλη

Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα

  • V Line

  • 24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)

Εύκολος συντονισμός απόδοσης με το SmartControl Lite

Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.

SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου

SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου

To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.

Μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

5

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
1

13/06/2018

Nederland

Nederland

Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs

Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Toller Monitor zu gutem Preis

Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

17/11/2016

Danmark

Danmark

Επαληθευμένος αγοραστής

Meget tilfreds

Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Το καλώδιο HDMI διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τα μοντέλα.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse