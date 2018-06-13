2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ζωντανές εικόνες σε αυτήν την οθόνη Philips. Εξοπλισμένη με HDMI και SmartControl Lite, είναι μια σπουδαία επιλογή!
V Line
24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)
Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.
To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.
4.2
από 5
5
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Aerin
13/06/2018
Nederland
Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs
Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Toller Monitor zu gutem Preis
Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Denis
17/11/2016
Danmark
Επαληθευμένος αγοραστής
Meget tilfreds
Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Το καλώδιο HDMI διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τα μοντέλα.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse