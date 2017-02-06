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Μη διαθέσιμο πλέον
Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ζωντανές εικόνες σε αυτήν την οθόνη Philips. Εξοπλισμένη με HDMI και στερεοφωνικά ηχεία, είναι μια σπουδαία επιλογή!
V Line
24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)
To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.
Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.
4.2
από 5
6
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Personal
06/02/2017
España
Buen producto.
Soy consumidor de productos Philips y el monitor no me ha defraudado, aunque debo decir que los altavoces se pueden mejorar, no estan a la altura del monitor, la relación calidad precio es muy aceptable. En resumen creo que es un producto de calidad.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite
MAKE
09/12/2018
Deutschland
240V5QDAB
Sehr guter Monitor, einfache Bedienung, gute Bildwiedergabe für den normalen Gebrauch.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
BertOlof1962
28/10/2016
Sverige
Detta är en mycket bra datorskärm som uppfyller alla mina egna behov.
Dels så finns alla tänkbara anslutningar då den har den klassiska VGA till dagens DVI samt HDMI. Detta gör att den kan köras med varje dator som finns. Orsaken till att jag valde just denna skärm var att min tidigare datorskärm gick sönder i somras, och när detta hände så köptes en begagnad skärm, men som inte riktigt uppfyllde alla dom specifika krav för att kunna användas till allt möjligt. Som komplement så sitter det även ett mycket bra ljudkort som är för internt bruk för mitt 7.1 surround ljudsystem som gör att jag även kan njuta av mycket bra ljud också, inte minst vid streaming av dessa play kanaler som finns tillgängligt. Även mina egna DVD filmer kan nu ses och höras på ett sätt som jag aldrig tidigare har kunnat ta del av via mina datorer. Så nu uppfyller denna nya Philips skärm allt som önskas från min sida.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Το καλώδιο HDMI διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τα μοντέλα.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse