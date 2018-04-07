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Μη διαθέσιμο πλέον
237E7QDSB/00
Ζωντανά χρώματα και πεντακάθαρες λεπτομέρειες
Αυτή η υπέροχη ευρεία οθόνη προσφέρει ολοζώντανες αποχρώσεις και ευκρινείς λεπτομέρειες, ενώ η κομψή της σχεδίαση χαρίζει μια ανάλαφρη πινελιά σε κάθε χώρο του γραφείου ή του σπιτιού σας.
E Line
23" (58,4 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.
Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.
3.8
από 5
4
Κριτικές
dude
07/04/2018
United Kingdom
Value for money
Given the price.. I don't see how you can do better? It works.
Η αξιολογηση έγινε για 237E7QDSB LCD monitor
Η αξιολογηση έγινε για 237E7QDSB LCD monitor
Rody
27/02/2017
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente
Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 227E7QDSB Monitor LCD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 227E7QDSB Monitor LCD
Peter57
28/11/2016
Suisse
Επαληθευμένος αγοραστής
Super schöner Bildschirm
Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 237E7QDSB LCD-Monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 237E7QDSB LCD-Monitor
Αυτή η οθόνη Philips διαθέτει πιστοποίηση MHL. Ωστόσο, σε περίπτωση που η συσκευή δεν συνδέεται ή δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις της συσκευής σας MHL ή συμβουλευτείτε απευθείας τον προμηθευτή σας. Η πολιτική του κατασκευαστή της συσκευής σας ενδέχεται να απαιτεί να αγοράσετε το καλώδιο ή τον προσαρμογέα MHL της ίδιας εταιρείας για να λειτουργήσει με την οθόνη σας
Απαιτείται συσκευή με πιστοποίηση MHL και προαιρετικό καλώδιο MHL (δεν περιλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συσκευής σας MHL για ζητήματα συμβατότητας.
Η λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας του ErP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία φόρτισης MHL
Για να δείτε την πλήρη λίστα με τα προϊόντα με δυνατότητα MHL, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mhlconsortiun.org
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "AH-IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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