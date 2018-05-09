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Μη διαθέσιμο πλέον

4000 seriesΕξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

22PFT4022/12

3.8

| (66) Κριτικές

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

Ιδανική για ψυχαγωγία, η τηλεόραση Philips 4000 φέρνει την ποιοτική εικόνα στην μικρή οθόνη. Έχει αρκετά μικρό μέγεθος ώστε να μεταφέρεται από δωμάτιο σε δωμάτιο εύκολα και χωρίς ακαταστασία, ενώ το μινιμαλιστικό της σχέδιο ταιριάζει παντού.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

με Digital Crystal Clear

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

  • 55 εκ. (22")

  • Τηλεόραση LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

Μια μικρή, φορητή τηλεόραση, σχεδιασμένη για να πηγαίνει παντού

Κομψή, μικρή και ελαφριά. Μια τηλεόραση με μικρή οθόνη, που σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας προγράμματα στην κουζίνα, να ενημερώνεστε για να νέα της επικαιρότητας ενώ εργάζεστε, αλλά και να μαθαίνετε το σκορ του τελευταίου αγώνα ενώ κάνετε μπάρμπεκιου. Μια απόλυτα φορητή τηλεόραση που πηγαίνει παντού!

Τεχνολογία Digital Crystal Clear για ακρίβεια που θα θέλετε να μοιραστείτε

Για φυσική εικόνα από οποιαδήποτε πηγή, η Philips δημιούργησε το Digital Crystal Clear. Είτε απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας εκπομπές, ταινίες, ειδήσεις είτε βλέπετε τηλεόραση με φίλους, θα απολαμβάνετε τα πάντα με βέλτιστη αντίθεση, χρωματική απόδοση και ευκρίνεια.

Full HD LED TV: εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις HDTV προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

66

Κριτικές

09/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Perfect little tv.

This TV is a perfect size for the kitchen or any child’s bedroom. Virtually plug and play. Took it out of the box - instructions where easy to follow, and all the free view programmes tuned in quickly. The design is good with the stand easy to attach. The tv just slants back slightly - which I thought was idea for where we wanted it. All in all well pleased. All our TVs are Philips. I don’t think I’d choose any other brand.

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Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV

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Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV

09/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Perfect little tv.

This TV is a perfect size for the kitchen or any child’s bedroom. Virtually plug and play. Took it out of the box - instructions where easy to follow, and all the free view programmes tuned in quickly. The design is good with the stand easy to attach. The tv just slants back slightly - which I thought was idea for where we wanted it. All in all well pleased. All our TVs are Philips. I don’t think I’d choose any other brand.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV

15/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Good size for a small room

Like all small sized TV's they would benefit from having a soundbar, as without, the sound is tinny, no matter how you set it up. This is my second purchase of this model and I have sound-bars for both TV's.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  3. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  4. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

  5. Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.