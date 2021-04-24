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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη Full HD LCD

223V7QDSB/01

4.3

| (53) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη

Μια τέλεια οθόνη χωρίς πλαίσιο που προσφέρει εκθαμβωτικές εικόνες από άκρη σε άκρη, σε ένα κομψό σχέδιο, για άνετη προβολή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη

  • V Line

  • 22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Οθόνη με λεπτό πλαίσιο για αψεγάδιαστη εμφάνιση

Οι νέες οθόνες Philips διαθέτουν πολύ στενό περίγραμμα περιορίζοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλη για ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.

Προεπιλογές SmartImage για εύχρηστες, βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εικόνας

Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σάς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

53

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

24/04/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Υπέροχο 27" monitor

Minimal design , κομψό 27" monitor, στα 75hz με hdmi, εύκολο μενού με όλες τις λειτουργίες.

Πλεονεκτήματα

Εικόνα, Απόκριση, Μενού, design

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDSB Οθόνη Full HD LCD

Ημερομηνία χρήσης 2020-03-24

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDSB Οθόνη Full HD LCD

Ημερομηνία χρήσης 2020-03-24

06/09/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλή!

Ξεκούραστη στα μάτια, πολύ καλή ανάλυση, μεγάλη οθόνη

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 243V7QDSB Οθόνη Full HD LCD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 243V7QDSB Οθόνη Full HD LCD

07/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Phillips 27" Monitor

So far so good. Very impressed with the quality of the picture and the vibrant colors. Good price as well. Early days yet over performance and reliability.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDSB Full HD LCD monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDSB Full HD LCD monitor

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse