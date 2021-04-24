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Μη διαθέσιμο πλέον
Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη
Μια τέλεια οθόνη χωρίς πλαίσιο που προσφέρει εκθαμβωτικές εικόνες από άκρη σε άκρη, σε ένα κομψό σχέδιο, για άνετη προβολή.
V Line
22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Οι νέες οθόνες Philips διαθέτουν πολύ στενό περίγραμμα περιορίζοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλη για ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.
Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σάς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.
4.3
από 5
53
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Alexandros643
24/04/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Υπέροχο 27" monitor
Minimal design , κομψό 27" monitor, στα 75hz με hdmi, εύκολο μενού με όλες τις λειτουργίες.
Πλεονεκτήματα
Εικόνα, Απόκριση, Μενού, design
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDSB Οθόνη Full HD LCD
Ημερομηνία χρήσης 2020-03-24
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDSB Οθόνη Full HD LCD
Ημερομηνία χρήσης 2020-03-24
Mag2405
06/09/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλή!
Ξεκούραστη στα μάτια, πολύ καλή ανάλυση, μεγάλη οθόνη
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 243V7QDSB Οθόνη Full HD LCD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 243V7QDSB Οθόνη Full HD LCD
Dude1663
07/05/2019
United Kingdom
Phillips 27" Monitor
So far so good. Very impressed with the quality of the picture and the vibrant colors. Good price as well. Early days yet over performance and reliability.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse