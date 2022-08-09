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Μη διαθέσιμο πλέον
223S7EJMB/01
Αξιόπιστες και απαραίτητες λειτουργίες
Το μόνιτορ σειράς S Line ενισχύει την επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Η οθόνη IPS ευρείας προβολής με τεχνολογία SoftBlue είναι ιδανική για ξεκούραστα μάτια. Η οθόνη με προσαρμοζόμενο ύψος και χωρίς πλαίσιο επιτρέπει τη χρήση πολλών μόνιτορ για διευρυμένη προβολή.
S Line
22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Οι νέες οθόνες Philips διαθέτουν πολύ στενό περίγραμμα περιορίζοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλη για ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.
Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.
Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σάς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!
3.6
από 5
7
Κριτικές
Repetro46
09/08/2022
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Πλεονεκτήματα
compatto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Ημερομηνία χρήσης 2021-07-09
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Ημερομηνία χρήσης 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Η αξιολογηση έγινε για 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Η αξιολογηση έγινε για 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
MaxMax2
28/02/2018
Italia
Ottimo schermo - prese USB in pessima posizione
Lo schermo è i colori sono ottimi e buoni anche i materiali usati. Nota dolente le prese usb vista la posizione sono inutilizzabili in quanto di difficile accesso.Per quanto concerne l'audio non posso dire nulla in quanto uso delle casse esterne.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931