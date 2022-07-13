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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD

220V8/00

4.5

| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ολοζώντανες, ευκρινείς εικόνες πέρα από τα όρια

Η ευρεία οθόνη Philips V Line χαρίζει προβολές πέρα από τα όρια, με βασικές λειτουργίες και εκπληκτική σχέση ποιότητας-τιμής. Τα αντιθαμβωτικά χαρακτηριστικά, η λειτουργία LowBlue και η απουσία τρεμοπαίγματος ξεκουράζουν τα μάτια.

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Ολοζώντανες, ευκρινείς εικόνες πέρα από τα όρια

  • V Line

  • 22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Προεπιλογές SmartImage για εύχρηστες, βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εικόνας

Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σάς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!

Λιγότερη κόπωση των ματιών με την τεχνολογία Flicker-Free

Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.

Λειτουργία LowBlue φιλική για τα μάτια

Σύμφωνα με μελέτες, ακριβώς όπως η υπεριώδης ακτινοβολία, έτσι και το μπλε φως μικρού μήκους κύματος που εκπέμπεται από τις οθόνες LED μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα μάτια και να επηρεάσει την όραση με την πάροδο του χρόνου. Αναπτυγμένη με γνώμονα την ευεξία, η λειτουργία LowBlue της Philips χρησιμοποιεί μια έξυπνη τεχνολογία λογισμικού για τη μείωση του επιβλαβούς μπλε φωτός μικρού μήκους κύματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

13/07/2022

Italia

Italia

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 221V8 Monitor LCD

Ημερομηνία χρήσης 2022-06-13

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 221V8 Monitor LCD

Ημερομηνία χρήσης 2022-06-13

31/08/2020

Nederland

Nederland

Mooi heldere beeldweergave.

We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 220V8 LCD-monitor

Ημερομηνία χρήσης 2019-07-31

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 220V8 LCD-monitor

Ημερομηνία χρήσης 2019-07-31

28/09/2023

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

buon prodotto

Buon prodotto, lo uso per lavorare da casa e avere uno schermo più grande rispetto al latpop

Πλεονεκτήματα

tutto quello che serve

Μειονεκτήματα

niente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 221V8 Monitor LCD

Ημερομηνία χρήσης 2023-08-28

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 221V8 Monitor LCD

Ημερομηνία χρήσης 2023-08-28

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  2. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.