2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Ολοζώντανες, ευκρινείς εικόνες πέρα από τα όρια
Η ευρεία οθόνη Philips V Line χαρίζει προβολές πέρα από τα όρια, με βασικές λειτουργίες και εκπληκτική σχέση ποιότητας-τιμής. Τα αντιθαμβωτικά χαρακτηριστικά, η λειτουργία LowBlue και η απουσία τρεμοπαίγματος ξεκουράζουν τα μάτια.
V Line
22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σάς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!
Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.
Σύμφωνα με μελέτες, ακριβώς όπως η υπεριώδης ακτινοβολία, έτσι και το μπλε φως μικρού μήκους κύματος που εκπέμπεται από τις οθόνες LED μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα μάτια και να επηρεάσει την όραση με την πάροδο του χρόνου. Αναπτυγμένη με γνώμονα την ευεξία, η λειτουργία LowBlue της Philips χρησιμοποιεί μια έξυπνη τεχνολογία λογισμικού για τη μείωση του επιβλαβούς μπλε φωτός μικρού μήκους κύματος.
4.5
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Barracuda77
13/07/2022
Italia
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221V8 Monitor LCD
Ημερομηνία χρήσης 2022-06-13
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221V8 Monitor LCD
Ημερομηνία χρήσης 2022-06-13
KlinkerCentrale
31/08/2020
Nederland
Mooi heldere beeldweergave.
We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 220V8 LCD-monitor
Ημερομηνία χρήσης 2019-07-31
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 220V8 LCD-monitor
Ημερομηνία χρήσης 2019-07-31
ketrina
28/09/2023
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
buon prodotto
Buon prodotto, lo uso per lavorare da casa e avere uno schermo più grande rispetto al latpop
Πλεονεκτήματα
tutto quello che serve
Μειονεκτήματα
niente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221V8 Monitor LCD
Ημερομηνία χρήσης 2023-08-28
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221V8 Monitor LCD
Ημερομηνία χρήσης 2023-08-28
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.