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  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη

Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

220B4LPYCB/00

5
| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
Η οθόνη LED με PowerSensor της Philips, κατασκευασμένη κατά 65% από πλαστικό ανακυκλωμένο μετά την κατανάλωση και με περίβλημα χωρίς PVC και BFR, είναι ιδανική για παραγωγικότητα φιλική προς το περιβάλλον
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με PowerSensor για εξοικονόμηση ενέργειας

Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη

  • B Line

  • 22" (55,9 εκ.)

  • 1680x1050

Η τεχνολογία LED εξασφαλίζει φυσικά χρώματα

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

Το PowerSensor μειώνει έως και 80% την κατανάλωση ενέργειας

Το PowerSensor μειώνει έως και 80% την κατανάλωση ενέργειας

Το PowerSensor είναι ένας ενσωματωμένος "αισθητήρας ανθρώπων", ο οποίος μεταδίδει και λαμβάνει αβλαβή σήματα υπερύθρων προκειμένου να καθορίσει εάν ο χρήστης είναι παρών. Όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το χώρο, ο αισθητήρας μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης, περιορίζοντας το κόστος κατανάλωσης ενέργειας έως και 80% και επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής της οθόνης

Το DisplayPort παρέχει ήχο και εικόνα μέσω ενός μόνο μακρύ καλωδίου

Το DisplayPort είναι μια ψηφιακή σύνδεση από υπολογιστή σε οθόνη χωρίς μετατροπή. Με υψηλότερες χωρητικότητες από τη σύνδεση DVI, μπορεί να υποστηρίξει καλώδιο έως 15 μέτρων και μεταφορά δεδομένων έως 10,8 Gbps/sec. Χάρη σε αυτή την υψηλή απόδοση και τη μηδενική καθυστέρηση, έχετε τους ταχύτερους ρυθμούς απεικόνισης και ανανέωσης - γεγονός που καθιστά το DisplayPort την καλύτερη επιλογή, όχι μόνο για γενική επαγγελματική ή οικιακή χρήση, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις των τρισδιάστατων παιχνιδιών και ταινιών, για επεξεργασία βίντεο και πολλά άλλα. Επιπλέον, επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μέσω της χρήσης διαφορετικών προσαρμογέων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

17/04/2014

Italia

Italia

Semplice e funzionale

Il monitor ha un rapporto qualità prezzo imbattibile. Il design è so brio ed elegante adatto a studi ed uffici

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor

28/05/2019

Suisse

Suisse

erfüllt vollkommen meinen Ansprüchen

Super Bildschirm! Etwas schwache Lautsprecher. Preis Leistung sehrgut!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

25/08/2015

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Prima

Graag zou ik hetzelfde scherm een aantal formaten groter hebben

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.