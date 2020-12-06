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Μη διαθέσιμο πλέον
200V4QSBR/01
Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ζωντανές εικόνες MVA LED σε αυτήν την ελκυστική οθόνη με γυαλιστερή σχεδίαση. Εξοπλισμένη με λειτουργία SmartControl Lite, είναι μια εξαιρετική επιλογή!
V Line
20 (19,53" / 49,6 εκ. διαγ.)
Η οθόνη Full HD έχει ανάλυση ευρείας οθόνης 1920 x 1080p που είναι η βέλτιστη ανάλυση πηγών HD για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Υποστηρίζει σήματα 1080p από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβάνονται κονσόλες παιχνιδιών Blu-ray και προηγμένο HD. Η επεξεργασία σήματος έχει αναβαθμιστεί για να υποστηρίζει αυτήν την πολύ υψηλότερη ποιότητα σήματος και ανάλυση. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και χρώματα.
Η οθόνη MVA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική και για φωτογραφίες, περιήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, για να βλέπετε ευκρινείς εικόνες.
4.0
από 5
1
Κριτική
hidkees
06/12/2020
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Monitor van hoge kwaliteit.
De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.
Πλεονεκτήματα
Scherp beeld.
Μειονεκτήματα
Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.
Η αξιολογηση έγινε για 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ημερομηνία χρήσης 2019-11-06
Η αξιολογηση έγινε για 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ημερομηνία χρήσης 2019-11-06
Ο χρόνος έξυπνης απόκρισης είναι η βέλτιστη τιμή από τις δοκιμές GtG ή GtG (BW).