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    Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
  • Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
  • Energy Label Europe F
    Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
  • Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

200V4QSBR/00

4
| (1) Κριτική
Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ζωντανές εικόνες MVA LED σε αυτήν την ελκυστική οθόνη με γυαλιστερή σχεδίαση. Εξοπλισμένη με λειτουργία SmartControl Lite, είναι μια εξαιρετική επιλογή!
Δείτε όλα τα οφέλη

Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα

  • V Line

  • 20 (19,53" / 49,6 εκ. διαγ.)

Οθόνη MVA για ευρείες γωνίες προβολής και βαθιά επίπεδα αντίθεσης

Οθόνη MVA για ευρείες γωνίες προβολής και βαθιά επίπεδα αντίθεσης

Η οθόνη MVA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική και για φωτογραφίες, περιήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, για να βλέπετε ευκρινείς εικόνες.

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

Εύκολος συντονισμός απόδοσης με το SmartControl Lite

Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

1

Κριτική

5
3
2
1

06/12/2020

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Monitor van hoge kwaliteit.

De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.

Πλεονεκτήματα

Scherp beeld.

Μειονεκτήματα

Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.

Η αξιολογηση έγινε για 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Η αξιολογηση έγινε για 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ο χρόνος έξυπνης απόκρισης είναι η βέλτιστη τιμή από τις δοκιμές GtG ή GtG (BW).