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Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

19S4QAB/01

3

| (1) Κριτική

Σημαντικές λειτουργίες, καλή απόδοση

Η οθόνη της Philips, κατασκευασμένη κατά 25% από ανακυκλωμένα υλικά και με περίβλημα χωρίς PVC και BFR, είναι ιδανική για παραγωγικότητα φιλική προς το περιβάλλον.

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Σημαντικές λειτουργίες, καλή απόδοση

  • S Line

  • 19" (48,3 εκ.)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Προεπιλογές SmartImage για εύχρηστες, βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εικόνας

Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σάς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!

Ευρεία οθόνη με τεχνολογία IPS-ADS, για ακριβή απόδοση εικόνας και χρωμάτων

Ευρεία οθόνη με τεχνολογία IPS-ADS, για ακριβή απόδοση εικόνας και χρωμάτων

Οι οθόνες IPS-ADS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS-ADS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στο Διαδίκτυο, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα συνεχώς.

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία για πολυμέσα

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.0

από 5

1

Κριτική

5
4
2
1

16/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Good and bad points

This monitor screen is very good. The menu buttons on the bottom right are impossible to read without shining a torch on them! Had I known the speakers were so poor I would have bought a much cheaper monitor without built in speakers. I have now connected an 18 year old pair of Labtec speakers that do a wonderful job.

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse