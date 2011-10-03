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Μη διαθέσιμο πλέον
Οθόνη HD 16:9 με γυαλιστερό σχεδιασμό
Μεγαλύτερη απόλαυση με αυτή την ευρεία οθόνη Vista-ready ποιότητας HD! Η 160E1 χαρακτηρίζεται από έναν ελκυστικό γυαλιστερό σχεδιασμό και διαθέτει εύχρηστα χαρακτηριστικά - Όλα σε ένα οικονομικό πακέτο.
Ευρεία E-line 41 εκ. (16")
Ευρεία 40 εκ. (15,6")
H οθόνη υψηλής ευκρίνειας είναι μια συσκευή προβολής σχεδιασμένη να αποδίδει την εξαιρετική ποιότητα των εικόνων υψηλής ευκρίνειας και να επιτρέπει τη σύνδεση με πηγές HD, όπως set-top box HD. Μια οθόνη HD προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας από την προοδευτική σάρωση, πληροί τα αυστηρά πρότυπα για τις οθόνες HD που προβάλλουν σήματα υψηλής ευκρίνειας κορυφαίας ποιότητας εικόνας μέσω γενικής σύνδεσης αναλογικών σημάτων VGA ή συνδέσεων ψηφιακού σήματος DVI χωρίς συμπίεση, και υποστηρίζει το πρωτόκολλο HDCP. Λαμβάνει σήματα των 720p (1280x720p στα 50 και 60 Hz προοδευτικής σάρωσης) και 1080i (1920x1080i στα 50 και 60 Hz πεπλεγμένης σάρωσης).
Ο λόγος διαστάσεων αποτελεί μια έκφραση του πλάτους της εικόνας βίντεο σε σύγκριση με το ύψος της. Ο λόγος διαστάσεων ευρείας οθόνης 16:9 είναι καθιερωμένος για τηλεοράσεις γενικής χρήσης, τηλεοράσεις υψηλής ανάλυσης και ευρωπαϊκές ψηφιακές τηλεοράσεις. Ο εγγενής λόγος διαστάσεων 16:9 συνεπάγεται εξαιρετική προβολή παιχνιδιών και βίντεο χωρίς γραμμές στο επάνω και κάτω μέρος της εικόνας και χωρίς την απώλεια ποιότητας που επιφέρει η αλλαγή κλίμακας, μέσω της προσαρμογής της εικόνας σε διαφορετικό μέγεθος οθόνης.
Ο χρόνος απόκρισης Ενεργ.-Απενεργ. είναι το διάστημα που χρειάζεται ένα στοιχείο υγρών κρυστάλλων για να μεταβεί από ενεργή κατάσταση (μαύρο) σε ανενεργή (λευκό) και πίσω σε ενεργή (μαύρο). Μετριέται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο γρηγορότερος είναι ο καλύτερος: μικρότερος χρόνος απόκρισης σημαίνει ταχύτερες μεταβάσεις και, επομένως, λιγότερα οπτικά είδωλα κατά την απεικόνιση. Ο χρόνος απόκρισης ενεργοποίησης-απενεργοποίησης αποτελεί πιο σημαντική μέτρηση κατά την απεικόνιση επαγγελματικού περιεχομένου όπως έγγραφα, γραφικά και φωτογραφίες.
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4.5
από 5
20
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Sarandraith
03/10/2011
United Kingdom
An elegant design and top-quality 24" HD Monitor
I have been using the Philips 244E1SB monitor for a while now, every day of work. It has never once failed to fulfil its' features, functionality or display requirements, even with multiple inputs to compete with the use it takes. We ordered three for our small team and they have not failed to impress us or co-workers with how impressive they deal with a variety of outputs.
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Η αξιολογηση έγινε για 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
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Η αξιολογηση έγινε για 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
AlexEcnom
31/03/2011
United Kingdom
Great monitor!
I recently purchased this monitor and used it quite a bit in this short time. Looks and feels very good quality make. Quality of image is brilliant (I have used VGA and DVI connections - only VGA cable included - have not used HDMI yet). Very good response rate. Sleek design (looks a lot more expensive). Smartouch buttons are cool. Speakers are very good for everyday PC use - I suggest you use an external system if you want to listen to music. The whole monitor including base is really light. What can I say, I'm really pleased with my purchase. I hope it continues like that.
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Η αξιολογηση έγινε για 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
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Η αξιολογηση έγινε για 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
amedeo
15/05/2012
Italia
Un ottimo acquisto, bello da vedere
Come monitor è perfetto! resa dei colori contrasto ecc... Design ottimo I comandi touch sono bellissimi ed elegantissimi ma non comodissimi! le finestre di interfaccia sono troppo piccole
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Η αξιολογηση έγινε για 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch