Im Gegensatz zu anderen Stylern bleibt die heiße Luft in den Wänden des WavePro, sodass die Haare innen und außen erwärmt werden können. Es ist unser Geheimnis für bis zu 12 Stunden haltende Locken oder Wellen¹.
Mit der automatischen Aufwickelfunktion wird Ihr Haar durch weiches, griffiges Silikon geführt und dann für Sie um den Lockenstab gedreht. Einfach platzieren, drücken und loslassen, um eine gestylte Strähne in maximal 10 Sekunden zu erhalten.
Mit der SenseIQ Technologie und den patentierten Sensoren, die die Stylingwärme erkennen und anpassen, erhält der Styler die Festigkeit Ihres Haars und sorgt für 4 x mehr Feuchtigkeit³.
Απολαύστε εντυπωσιακά χτενίσματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, χάρη στην μοναδική τεχνολογία φορμαρίσματος 60°. Σε αντίθεση με άλλα εργαλεία φορμαρίσματος, το WavePro Styler συγκρατεί τον θερμό αέρα στο εσωτερικό του, θερμαίνοντας τα μαλλιά από μέσα και από έξω. Είναι η δική μας συνταγή για μπούκλες και κυματισμούς που διαρκούν έως και 12 ώρες*.
Χάρη στη λειτουργία Αυτόματου τυλίγματος, τα μαλλιά σας καθοδηγούνται απαλά από τη μαλακή, αντιολισθητική σιλικόνη και τυλίγονται αυτόματα γύρω από τον κύλινδρο. Απλώς τοποθετήστε, πιέστε και αφήστε, για να αποκτήσετε τέλεια φορμαρισμένες μπούκλες μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο. Το 88% των χρηστών έκρινε ότι η λειτουργία Αυτόματου τυλίγματος ήταν ήπια για τα μαλλιά**.
Αποκτήστε εύκολα τις πιο ανάλαφρες μπούκλες και τους πιο πολυτελείς κυματισμούς με τις πέντε ρυθμίσεις φορμαρίσματος του ρυθμιζόμενου κυλίνδρου. Μπορεί επίσης να αλλάζει κατεύθυνση για ακόμη πιο φυσικό και κυματιστό αποτέλεσμα. Το 91% των χρηστών συμφωνεί ότι τα χτενίσματα που δημιουργεί το WavePro Styler δείχνουν φυσικά***.
Το WavePro Styler δημιουργεί μπούκλες γρήγορα, επειδή η θερμότητα διοχετεύεται απευθείας στα μαλλιά χωρίς απώλειες, όπως συμβαίνει με τα παραδοσιακά εργαλεία. Έτσι, τα μαλλιά σας εκτίθενται σε λιγότερη θερμότητα, ενώ το αποτέλεσμα παραμένει εντυπωσιακό και διαρκεί όλη μέρα****.
Με τεχνολογία SenseIQ και κατοχυρωμένους αισθητήρες, το WavePro Styler φροντίζει για τη δύναμη των μαλλιών σας και κλειδώνει έως και 4 φορές περισσότερη υγρασία******. Ανιχνεύει τη θερμοκρασία των μαλλιών σας 50 φορές το δευτερόλεπτο και προσαρμόζει ανάλογα τη θερμότητα, προστατεύοντας τα μαλλιά από την υπερθέρμανση.
