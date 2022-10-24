Αναζήτηση όρων

WavePro Styler 9000

Εντυπωσιακά χτενίσματα που διαρκούν

Atemberaubende Styles mit sicherem Halt

Bis zu 12 Stunden lang schwungvolle Locken und lockere Wellen¹

Lernen Sie den Philips WavePro Styler kennen, Ihr Ticket für lockere Wellen und schwungvolle Locken, die den ganzen Tag lang halten. Ganz genau – natürlich aussehende Styles für bis zu 12 Stunden! Und dank SenseIQ für automatisierte Stylingwärme und -Zeit, bleibt Ihr Haar stark und glänzend.

360°-Shaping-Technologie

Locken und Wellen den ganzen Tag

Im Gegensatz zu anderen Stylern bleibt die heiße Luft in den Wänden des WavePro, sodass die Haare innen und außen erwärmt werden können. Es ist unser Geheimnis für bis zu 12 Stunden haltende Locken oder Wellen¹.

Automatisches Aufwickeln

Stylen Sie jede Strähne in Sekunden

Mit der automatischen Aufwickelfunktion wird Ihr Haar durch weiches, griffiges Silikon geführt und dann für Sie um den Lockenstab gedreht. Einfach platzieren, drücken und loslassen, um eine gestylte Strähne in maximal 10 Sekunden zu erhalten.

SenseIQ Sensoren

Bis zu 99 % Ihrer natürlichen Haarfestigkeit bleibt erhalten²

Mit der SenseIQ Technologie und den patentierten Sensoren, die die Stylingwärme erkennen und anpassen, erhält der Styler die Festigkeit Ihres Haars und sorgt für 4 x mehr Feuchtigkeit³.

Wave Pro Styler 9000 Kelly Feature Image (PPL) 360 shaping technology

Μπούκλες και κυματισμοί όλη μέρα

Απολαύστε εντυπωσιακά χτενίσματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, χάρη στην μοναδική τεχνολογία φορμαρίσματος 60°. Σε αντίθεση με άλλα εργαλεία φορμαρίσματος, το WavePro Styler συγκρατεί τον θερμό αέρα στο εσωτερικό του, θερμαίνοντας τα μαλλιά από μέσα και από έξω. Είναι η δική μας συνταγή για μπούκλες και κυματισμούς που διαρκούν έως και 12 ώρες*.

Wave Pro Styler 9000 Kelly Feature Image (PPL) Curls or waves

Φορμάρισμα κάθε μπούκλας σε δευτερόλεπτα

Χάρη στη λειτουργία Αυτόματου τυλίγματος, τα μαλλιά σας καθοδηγούνται απαλά από τη μαλακή, αντιολισθητική σιλικόνη και τυλίγονται αυτόματα γύρω από τον κύλινδρο. Απλώς τοποθετήστε, πιέστε και αφήστε, για να αποκτήσετε τέλεια φορμαρισμένες μπούκλες μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο. Το 88% των χρηστών έκρινε ότι η λειτουργία Αυτόματου τυλίγματος ήταν ήπια για τα μαλλιά**.

Wave Pro Styler 9000 Kelly Feature Image (PPL) natural looking styles

5 στυλ φορμαρίσματος, από σφιχτές μπούκλες έως ανάλαφρους κυματισμούς

Αποκτήστε εύκολα τις πιο ανάλαφρες μπούκλες και τους πιο πολυτελείς κυματισμούς με τις πέντε ρυθμίσεις φορμαρίσματος του ρυθμιζόμενου κυλίνδρου. Μπορεί επίσης να αλλάζει κατεύθυνση για ακόμη πιο φυσικό και κυματιστό αποτέλεσμα. Το 91% των χρηστών συμφωνεί ότι τα χτενίσματα που δημιουργεί το WavePro Styler δείχνουν φυσικά***.

Wave Pro Styler 9000 Kelly Feature Image (PPL-PH) 0 Less heat exposure

Γρήγορο φορμάρισμα για λιγότερη έκθεση στη θερμότητα

Το WavePro Styler δημιουργεί μπούκλες γρήγορα, επειδή η θερμότητα διοχετεύεται απευθείας στα μαλλιά χωρίς απώλειες, όπως συμβαίνει με τα παραδοσιακά εργαλεία. Έτσι, τα μαλλιά σας εκτίθενται σε λιγότερη θερμότητα, ενώ το αποτέλεσμα παραμένει εντυπωσιακό και διαρκεί όλη μέρα****.

Wave Pro Styler 9000 Kelly Feature Image (PPL) hair strength

Διατηρήστε έως και το 99%***** της φυσικής δύναμης των μαλλιών σας

Με τεχνολογία SenseIQ και κατοχυρωμένους αισθητήρες, το WavePro Styler φροντίζει για τη δύναμη των μαλλιών σας και κλειδώνει έως και 4 φορές περισσότερη υγρασία******. Ανιχνεύει τη θερμοκρασία των μαλλιών σας 50 φορές το δευτερόλεπτο και προσαρμόζει ανάλογα τη θερμότητα, προστατεύοντας τα μαλλιά από την υπερθέρμανση.

Durchdachtes Design für eine mühelose Verwendung

Durchdachtes Design für eine mühelose Verwendung

Der WavePro besticht mit nützlichen Details, damit jede Verwendung mühelos ist. Sensoren halten das Gerät an, wenn Sie etwas zu viel Haar hinzufügen. Ein Piepton signalisiert, wann Ihre Locke fertig ist, und der einzigartige L-förmige Griff liegt bequem in der Hand, damit das Styling nicht anstrengend für Sie ist.

Ein Gerät, das Ihnen die Arbeit abnimmt

Ein Gerät, das Ihnen die Arbeit abnimmt

Der intelligente SenseIQ Modus des WavePro stellt die Temperatur und Zeit basierend auf Ihrer ausgewählten Frisur ein. Die automatische Aufwickelfunktion dreht dann das Haar für Sie um den Lockenstab – für ein völlig müheloses Stylingerlebnis. Einfach platzieren, drücken und loslassen – für die perfekte Locke in wenigen Sekunden.

Gut für Sie

Atemberaubende Frisuren ohne Kompromisse – so funktioniert's

Kreieren Sie mühelose, lang anhaltende Frisuren und schützen Sie gleichzeitig Ihr Haar! Die automatische Aufwickelfunktion dreht das Haar für Sie um den Lockenstab und sorgt für perfekte Locken in wenigen Sekunden. Zudem bewahrt SenseIQ 99 % der Feuchtigkeit Ihres Haars für atemberaubende Locken und Wellen mit gesundem Glanz.

Κριτικές

WavePro Styler 9000

Haftungsausschluss

¹ Im Labor getestet.
² Mit 30 mm und 35 mm Warmluftbürste, durchschnittliches Ergebnis nach 1-monatiger Verwendung.
³ Im Vergleich zum Philips manuellen Lockenstab (BHB864, BHB868), gleiche Stylingleistung.

Haftungsausschluss

* Δοκιμή στο εργαστήριο
** Δοκιμή σε 32 χρήστες στην Πολωνία, 2023
*** Δοκιμή σε 32 χρήστες στην Πολωνία, 2023
**** Σε σύγκριση με το ψαλίδι για μπούκλες (BHB864, BHB868)
***** Κύλινδρος 30 χιλ. και 35 χιλ., μέσο αποτέλεσμα μετά από 1 μήνα χρήσης
****** σε σύγκριση με το παραδοσιακό εργαλείο για μπούκλες (BHB864, BHB868), η ίδια απόδοση φορμαρίσματος

