Γνωρίστε τον θερμαντήρα και αποστειρωτή Philips Avent Premium 2 σε 1
Όλοι μπορούν να βοηθήσουν με ευκολία
Κάναμε το ζέσταμα και την αποστείρωση παιχνίδι – για να μπορεί κάθε φροντιστής να βοηθήσει με ευκολία. Είτε είστε ειδικοί στην προετοιμασία γεύματος είτε αποστειρώνετε για πρώτη φορά, θα νιώθετε σίγουροι κάθε φορά.
Γρήγορο, ασφαλές ζέσταμα και αποστείρωση. Κάθε φορά.
Ώρα για τάισμα; H θέρμανση με υδατόλουτρο, επιπέδου νοσοκομείου, διατηρεί καλύτερα τις πρωτεΐνες του γάλακτος, ενώ ο έξυπνος αισθητήρας αποτρέπει την υπερθέρμανση. Ώρα για καθάρισμα; Ο φυσικός ατμός αφαιρεί το 99,9% των μικροβίων². Τόσο απλά.
Μία πολυλειτουργική συσκευή
Σχολαστικά, με ασφάλεια και ταχύτητα – από την αρχή ως το τέλος
Οι δύο πιο αξιόπιστες τεχνολογίες σε μία απλή συσκευή. H θέρμανση με υδατόλουτρο, επιπέδου νοσοκομείου, ζεσταίνει με ήπιο τρόπο την τροφή σε 3 λεπτά³. Και ο ατμός εξουδετερώνει φυσικά το 99,9% των βακτηρίων².
Διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά
Χωρίς άγχος. Χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης
Χάρη στον έξυπνο αισθητήρα, δεν υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή αλλοίωσης του γεύματος. Ο χρόνος θέρμανσης ρυθμίζεται αυτόματα με βάση την αρχική θερμοκρασία του μπιμπερό.
Αποστειρώνει πολλά είδη
Γενική συμβατότητα
Αξιοποιήστε στο έπακρο κάθε κύκλο αποστείρωσης, απολυμαίνοντας ταυτόχρονα μπιμπερό, πιπίλες και αξεσουάρ. Είναι κατάλληλος επίσης για τις περισσότερες επωνυμίες μπιμπερό.
Ζεστάνετε τα μπιμπερό σε 3 λεπτά με το πάτημα ενός κουμπιού*
Ώρα για τάισμα; Το ζέσταμα του γάλακτος με υδατόλουτρο, όπως γίνεται στα νοσοκομεία, διατηρεί καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά του χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Είτε ταΐζετε εσείς το μωρό είτε κάποιος άλλος, η προηγμένη τεχνολογία θέρμανσης εξασφαλίζει ότι θα είναι όλα έτοιμα σε 3 λεπτά.*
Εξαλείψτε με ασφάλεια το 99,9% των βακτηρίων με φυσικό ατμό
Όταν έρθει η ώρα για καθαρισμό, χρησιμοποιήστε τη δύναμη του φυσικού ατμού για να εξαλείψετε το 99,9% των βακτηρίων. Ο ατμός, γνωστός για την ικανότητά του να φτάνει σε γωνίες και σχισμές, είναι ιδανικός για την αποστείρωση κάθε γωνίας του μπιμπερό, της πιπίλας και των μικρών παιχνιδιών του μωρού σας. Και δεν περιέχει χημικά.
Χρησιμοποιεί ζέσταμα με υδατόλουτρο νοσοκομειακών προδιαγραφών
Ζεστάνετε το γάλα όπως γίνεται στα νοσοκομεία, χρησιμοποιώντας υδατόλουτρο. Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, με το υδατόλουτρο διατηρούνται καλύτερα οι πρωτεΐνες του γάλακτος, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος του μωρού. Εύκολα και γρήγορα, η τεχνολογία μας βοηθά στην προώθηση της υγιούς ανάπτυξης του μωρού με κάθε τάισμα.
Η συνεχής κυκλοφορία γάλακτος αποτρέπει τα θερμά σημεία
Η τεχνολογία θέρμανσής μας προστατεύει τις πρωτεΐνες που προάγουν την υγιή ανάπτυξη του μωρού, καθώς η κυκλοφορία της θερμότητας είναι συνεχής και ομοιόμορφη. Χάρη στο ζέσταμα με υδατόλουτρο, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για θερμά σημεία που μπορεί να χαλάσουν το γάλα. Αντίθετα, το μωρό σας μπορεί να απολαμβάνει το γάλα του ζεσταμένο ομοιόμορφα και γεμάτο θρεπτικά συστατικά κάθε φορά.
Ο έξυπνος αισθητήρας αποτρέπει την υπερθέρμανση
Ανεξάρτητα από την αρχική θερμοκρασία του γάλακτος, ο έξυπνος αισθητήρας μας φροντίζει όλες τις λεπτομέρειες για εσάς. Ρυθμίζει αυτόματα τον χρόνο ζεστάματος ανιχνεύοντας την αρχική θερμοκρασία του γάλακτος. Χωρίς άγχος. Και χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης.
Υποστήριξη μαμάδων από την πρώτη μέρα - Αποκτήστε την εφαρμογή Pregnancy⁺
Το Pregnancy⁺ σάς βοηθά να σχεδιάζετε, να μαθαίνετε και να μοιράζεστε τη φροντίδα από την αρχή. Με καθημερινές πληροφορίες για την εγκυμοσύνη, τη διατροφή, την άσκηση και τον τοκετό, καθώς και εικόνες από υπερηχογραφήματα που απεικονίζουν την ανάπτυξη του μωρού.
Σαρώστε τον κωδικό QR για λήψη της εφαρμογής
Θερμαντήρας και αποστειρωτής Premium 2 σε 1
Μια απλή διαδικασία, από το ένα τάισμα στο επόμενο
Γρήγορο, ασφαλές και ομοιόμορφο ζέσταμα σε συνδυασμό με αποστείρωση χωρίς χημικές ουσίες, που απομακρύνει το 99,9% των βακτηρίων².
