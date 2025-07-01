Μια απλή διαδικασία, από το ένα τάισμα στο επόμενο
Γρήγορο, ασφαλές και ομοιόμορφο ζέσταμα σε συνδυασμό με αποστείρωση χωρίς χημικές ουσίες, που απομακρύνει το 99,9% των βακτηρίων².
Ώρα για τάισμα; Το φροντίζουμε γρήγορα και με ασφάλεια
Ζεστάνετε ομοιόμορφα σε μόλις 3 λεπτά
Ώρα για το γεύμα; Η τεχνολογία μας ζεσταίνει με ήπιο τρόπο και γρήγορα, αποτρέποντας τα καυτά σημεία.
Ξεπαγώστε και διατηρήστε τη θερμότητα
Ξεπαγώστε γρήγορα γάλα και βρεφική τροφή και διατηρήστε τα ζεστά στη σωστή θερμοκρασία για έως και 60 λεπτά.
Συμβατότητα με μπιμπερό και δοχεία βρεφικής τροφής
Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ταιριάζει με τα περισσότερα κορυφαία μπιμπερό. Όταν το μωρό σας είναι έτοιμο να ξεκινήσει στερεά τροφή, ξεπαγώνει και ζεσταίνει επίσης δοχεία βρεφικής τροφής.
Αποστειρωτής και στεγνωτήρας μπιμπερό Premium
Αποστειρώστε, στεγνώστε και αποθηκεύστε
Ετοιμαστείτε για το επόμενο τάισμα του μωρού σε 40 λεπτά. Ο αποστειρωτής και στεγνωτήρας μπιμπερό Premium χρησιμοποιεί ρεύματα φιλτραρισμένου αέρα για το στέγνωμα των μπιμπερό πριν από την απενεργοποίηση. Ο αποστειρωτής είναι γρήγορος και υγιεινός, ενώ σκοτώνει 99,9% των μικροβίων² για να είστε ήσυχοι σε κάθε τάισμα.
Ζεστάνετε, αποστειρώστε και ταΐστε με ευκολία
Γιατί είναι σημαντική η αποστείρωση των μπιμπερό;
Η αποστείρωση απομακρύνει τα βλαβερά μικρόβια από τα μπιμπερό, τα θήλαστρα και τις πιπίλες, βοηθώντας σας να διατηρείτε το τάισμα ασφαλές και υγιεινό για το μωρό σας.
Μπορώ να ζεστάνω το μητρικό γάλα με ασφάλεια;
Οι θερμαντήρες μπιμπερό ζεσταίνουν το γάλα με ήπιο τρόπο και ομοιόμορφα στη θερμοκρασία του σώματος, συμβάλλοντας στη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών και στην αποφυγή υπερθέρμανσης, για ασφαλές τάισμα που ηρεμεί το μωρό.
Λειτουργεί και με βρεφική τροφή;
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον θερμαντήρα μπιμπερό για να αποψύξετε ή να ζεστάνετε με ήπιο τρόπο δοχεία βρεφικής τροφής, ιδανική επιλογή όταν το μωρό σας αρχίζει να τρώει στερεά τροφή
Θέλετε να καθαρίσετε; Αποστειρώστε με τη δύναμη του φυσικού ατμού
Γρήγορος και πρακτικός
Αποστειρώστε σε λίγα λεπτά. Διατηρήστε το περιεχόμενο αποστειρωμένο έως και 24 ώρες, αφήνοντας κλειστό το καπάκι στον ηλεκτρικό αποστειρωτή.
Σχεδίαση για εξοικονόμηση χώρου
Χάρη στο μικρό του μέγεθος ταιριάζει στους περισσότερους πάγκους κουζίνας και έχει χώρο για έως και 6 μπιμπερό και άλλα.
Στο σπίτι ή εν κινήσει
Οι ισχυροί ηλεκτρικοί αποστειρωτές προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση για το σπίτι σας. Οι πρακτικοί αποστειρωτές μικροκυμάτων και οι σακούλες μπορούν να πηγαίνουν παντού και πάντα.
Υποστήριξη μαμάδων από την πρώτη μέρα - Αποκτήστε την εφαρμογή Pregnancy⁺
Το Pregnancy⁺ σάς βοηθά να σχεδιάζετε, να μαθαίνετε και να μοιράζεστε τη φροντίδα από την αρχή. Με καθημερινές πληροφορίες για την εγκυμοσύνη, τη διατροφή, την άσκηση και τον τοκετό, καθώς και εικόνες από υπερηχογραφήματα που απεικονίζουν την ανάπτυξη του μωρού.
Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.