Μαμά που ταΐζει το μωρό με ζεστό αποστειρωμένο μπιμπερό

Ασφαλές και υγιεινό τάισμα για το μωρό σας

εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως¹

Θερμαντήρας και αποστειρωτής Premium 2 σε 1

Μια απλή διαδικασία, από το ένα τάισμα στο επόμενο

Μπιμπερό, δοχεία φαγητού, σακουλάκια γάλακτος και άλλα προϊόντα για μωρά
Γρήγορο, ασφαλές και ομοιόμορφο ζέσταμα σε συνδυασμό με αποστείρωση χωρίς χημικές ουσίες, που απομακρύνει το 99,9% των βακτηρίων².

Ώρα για τάισμα; Το φροντίζουμε γρήγορα και με ασφάλεια

Κοντινό πλάνο του θερμαντήρα μπιμπερό Philips Avent σε χρήση

Ζεστάνετε ομοιόμορφα σε μόλις 3 λεπτά

Ώρα για το γεύμα; Η τεχνολογία μας ζεσταίνει με ήπιο τρόπο και γρήγορα, αποτρέποντας τα καυτά σημεία.

Μαμά δοκιμάζει τη θερμοκρασία του γάλακτος στο χέρι της

Ξεπαγώστε και διατηρήστε τη θερμότητα

Ξεπαγώστε γρήγορα γάλα και βρεφική τροφή και διατηρήστε τα ζεστά στη σωστή θερμοκρασία για έως και 60 λεπτά.

Ζεστάνετε στερεά τροφή στον θερμαντήρα μπιμπερό Avent

Συμβατότητα με μπιμπερό και δοχεία βρεφικής τροφής

Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ταιριάζει με τα περισσότερα κορυφαία μπιμπερό. Όταν το μωρό σας είναι έτοιμο να ξεκινήσει στερεά τροφή, ξεπαγώνει και ζεσταίνει επίσης δοχεία βρεφικής τροφής.

Αποστειρωτής και στεγνωτήρας μπιμπερό Premium

Αποστειρώστε, στεγνώστε και αποθηκεύστε

Ετοιμαστείτε για το επόμενο τάισμα του μωρού σε 40 λεπτά. Ο αποστειρωτής και στεγνωτήρας μπιμπερό Premium χρησιμοποιεί ρεύματα φιλτραρισμένου αέρα για το στέγνωμα των μπιμπερό πριν από την απενεργοποίηση. Ο αποστειρωτής είναι γρήγορος και υγιεινός, ενώ σκοτώνει 99,9% των μικροβίων² για να είστε ήσυχοι σε κάθε τάισμα.

Ζεστάνετε, αποστειρώστε και ταΐστε με ευκολία

  • Γιατί είναι σημαντική η αποστείρωση των μπιμπερό;

    Η αποστείρωση απομακρύνει τα βλαβερά μικρόβια από τα μπιμπερό, τα θήλαστρα και τις πιπίλες, βοηθώντας σας να διατηρείτε το τάισμα ασφαλές και υγιεινό για το μωρό σας.

  • Μπορώ να ζεστάνω το μητρικό γάλα με ασφάλεια;

    Οι θερμαντήρες μπιμπερό ζεσταίνουν το γάλα με ήπιο τρόπο και ομοιόμορφα στη θερμοκρασία του σώματος, συμβάλλοντας στη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών και στην αποφυγή υπερθέρμανσης, για ασφαλές τάισμα που ηρεμεί το μωρό.

  • Λειτουργεί και με βρεφική τροφή;

    Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον θερμαντήρα μπιμπερό για να αποψύξετε ή να ζεστάνετε με ήπιο τρόπο δοχεία βρεφικής τροφής, ιδανική επιλογή όταν το μωρό σας αρχίζει να τρώει στερεά τροφή

Θέλετε να καθαρίσετε; Αποστειρώστε με τη δύναμη του φυσικού ατμού

Κοντινό πλάνο χεριού που χρησιμοποιεί τον αποστειρωτή μπιμπερό

Γρήγορος και πρακτικός

Αποστειρώστε σε λίγα λεπτά. Διατηρήστε το περιεχόμενο αποστειρωμένο έως και 24 ώρες, αφήνοντας κλειστό το καπάκι στον ηλεκτρικό αποστειρωτή.

Αποστειρωτής μπιμπερό στον πάγκο της κουζίνας

Σχεδίαση για εξοικονόμηση χώρου

Χάρη στο μικρό του μέγεθος ταιριάζει στους περισσότερους πάγκους κουζίνας και έχει χώρο για έως και 6 μπιμπερό και άλλα.

Κοντινό πλάνο με σακούλες αποστείρωσης για φούρνους μικροκυμάτων

Στο σπίτι ή εν κινήσει

Οι ισχυροί ηλεκτρικοί αποστειρωτές προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση για το σπίτι σας. Οι πρακτικοί αποστειρωτές μικροκυμάτων και οι σακούλες μπορούν να πηγαίνουν παντού και πάντα.

Άτομο που χρησιμοποιεί την εφαρμογή Pregnancy⁺ στο τηλέφωνο

Υποστήριξη μαμάδων από την πρώτη μέρα - Αποκτήστε την εφαρμογή Pregnancy⁺

Το Pregnancy⁺ σάς βοηθά να σχεδιάζετε, να μαθαίνετε και να μοιράζεστε τη φροντίδα από την αρχή. Με καθημερινές πληροφορίες για την εγκυμοσύνη, τη διατροφή, την άσκηση και τον τοκετό, καθώς και εικόνες από υπερηχογραφήματα που απεικονίζουν την ανάπτυξη του μωρού.

Σαρώστε τον κωδικό QR για λήψη της εφαρμογής
λήψη από το apple store λήψη από το Google Play Store

Δηλώσεις αποποίησης

¹ Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023.
² Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Τα αποτελέσματα των δοκιμών παρέχονται από ανεξάρτητο εργαστήριο.

